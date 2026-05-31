中南部山區今偶陣雨 「薔蜜」颱風外圍雲系明起影響台灣

今日上午各地大多為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有機會發生局部大雨。（資料照）

中央氣象署指出，今日（31日）環境仍為東北風，清晨南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨。今日上午各地大多為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有機會發生局部大雨，午後前往中南部地區活動的民眾請留意天氣變化。氣象署今晨4點35分針對屏東縣發布大雨特報。

溫度方面，北部及東半部高溫約29至32度，中南部高溫普遍在32到34度，南部內陸地區溫度會更高一些，各地紫外線易達過量等級，外出時請做好防曬措施並多補充水分。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。今日紫外線指數預報部分，桃園市、宜蘭縣今日紫外線指數預測達到「危險級」，而其他各縣市皆為「過量級」。

週一（6月1日）受到「薔蜜」颱風外圍雲系影響，位於迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。週二（2日）清晨大台北地區及基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

週三（3日）台灣附近轉為偏南風到西南風；清晨南部地區有零星短暫陣雨，白天各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（4日）偏南風到西南風帶來水氣；南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 32 28 ~ 34 29 ~ 35 24 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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