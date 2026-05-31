05/31各報重點新聞一覽

機場捷運A14站工程現場照。（鐵道局提供）

自由時報

桃機三航廈工地 驚見中國人員 鐵道局：機捷A14站技術協助

桃園機場第三航廈工程預計明年底完工，但有工地人員爆料，日前有數名中國籍人士進出；交通部鐵道局昨天坦承，機場捷運A14站工程有做造型天花板，因此邀請八名中國籍技術人員短期入境協助，也確實從第三航廈工地進入機場捷運。

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美戰爭部長 示警北京快速擴軍 赫格塞斯促亞洲盟邦提高國防經費 抗衡中國

美國戰爭部長赫格塞斯卅日在新加坡「香格里拉對話」上發表演說，表示有充分理由警覺中國快速擴軍，力促亞洲盟邦提高國防開支，以抗衡中國日漸擴大的軍力並防範北京在此區域取得主導地位。

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史上最大紅包 4月收益率上看13％ 新制勞退基金 單月分紅衝5萬

台股四月狂飆逾七二〇〇點、漲幅達二十二．七一％，創下史上最佳紀錄。勞動基金抱緊台積電、台達電等權值股，市場法人推估，四月勞動基金單月收益率可首度衝破十％、其中新制勞動基金上看十三到十五％，一個月幾乎賺贏過去一整年，可說是新制勞退基金史上單月送給勞工的最大紅包！

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聯合報

中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部五月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。地方縣市都表反對，更表示租補資格放寬都是中央決定，導致戶數及經費暴增，地方未參與政策規畫，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

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詐團吸收…60歲以上高齡車手暴增 3年增逾10倍

政府舉起打詐大纛，但詐騙案類卻見不到高原期，據台灣高等檢察署統計，被起訴的電信網路詐欺車手人數，從二○二三年的八五一六人暴增至去年的三萬九六一一人，不僅車手人數暴增四點六五倍，六十歲以上的「高齡車手」也從二○二三年的一○八人驟增至去年的一二六○人。檢方示警，年邁、弱勢族群儼然成詐團物色的「新工具」。

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中國時報

美防長：無意與中國不必要對抗

美國戰爭部長赫格塞斯30日表示，美方尋求與大陸在亞洲建立一種「穩定平衡」，無意進行「不必要的對抗」。同時，他重申要求盟友承擔更大防務責任的立場，並點名日韓等亞洲「模範盟友」，但獨漏台灣和紐西蘭。

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史上最貴8.86元 夏月電價明上路

史上最貴夏月電價明天報到！台電明天（6月1日）開始實施連續4個月的夏月電價，由於去年10月曾調漲一波民生電價，因此今年夏天新費率比往年都高，尤其千度以上每度8.86元，更創下有史以來新高。這將衝擊高用電的三代同堂、豪宅、以及300萬戶華廈、社區大樓的公共電費。

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美國戰爭部長赫格塞斯30日在新加坡出席香格里拉對話並發表演說，強調包括中國在內的任何國家都不能強加霸權，也不能威脅美國和盟邦的安全。（路透）

市場法人推估，4月勞動基金單月收益率可首度衝破10％、其中新制勞動基金上看13到15％。（資料照）

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