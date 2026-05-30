台大畢典最動人演講！坦尚尼亞博士生內森：台灣給他一個溫暖的家

台大畢典最動人演講！代表畢業生致詞的坦尚尼亞博士生內森一口流利台語，致詞時感謝台灣給他一個溫暖的家。（台大提供）

國立台灣大學今（30）日舉行114學年度畢業典禮，來自坦尚尼亞的環境工程學研究所博士班畢業生內森（Nathan Thadeo Yoashi）擔任畢業生代表致詞。他激動地表示，受到知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）親自鼓勵，徹底改變他的人生，經濟壓力讓他一度想放棄學習，但幸好有珍古德的經濟援助，來到台灣學習。

內森一度哭泣地說，他是靠半顆地瓜和沒有過濾水活下來的孩子，因為沒有電，需要在月光下讀書的孩子，在牛羊陪伴下、在草原上、在沙地上寫數學題的孩子，但今天他可以站在這裡分享故事，台灣不只給他知識，更給他一個溫暖的家，他美麗的台灣妻子和兒子Ethan。全場師生感動的報以熱烈掌聲，內森說，自己最大的夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多孩子透過教育改變命運。

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內森出生於坦尚尼亞靠近貢貝國家公園（Gombe）的小村落。他說，那裡也是珍古德研究黑猩猩的地方，家境清寒的他，從小靠務農維生，每天赤腳步行30分鐘到河邊取水，放學後還得放牛、放羊，常常只能靠半塊地瓜充飢，因為沒有鞋子穿，父親每天晚上必須用粗針替他挑出腳底的刺與寄生蟲，再用鹽巴消毒傷口。

儘管生活艱苦，他始終沒有放棄學習。每週只能上學3天的他，在150人的班級中始終維持前3名成績。因為熱愛英文，他常到老師家自學，後來獲選擔任珍古德博士來訪時的翻譯與活動主持人，也因此改變人生。珍古德鼓勵他持續投入「根與芽計畫」，並承諾在經濟困難時提供協助。

國小畢業後，內森成為全校唯一考上資優國中的學生，但學校距離家鄉遙遠，必須搭乘3天火車才能抵達。在珍古德博士全額資助下，他順利完成學業，之後考上資優高中，並獲推薦來台就讀長榮大學。

初到台灣時，內森一句中文都不會，透過教會與在地農民協助學習中文、台語及永續農業，曾到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至在菜市場賣花椰菜。他笑說，當時常有阿嬤指著他說：「那裡有一個黑人在賣菜！」也讓他更加認識台灣的人情味。

之後，他考入台大環工所，在指導教授席行正支持下逕讀博士，並號召10個非洲國家的學生成立非洲同學會，推動學術交流與國際合作。他更促成台大與坦尚尼亞頂尖學府簽署合作備忘錄，運用在台所學投入家鄉礦區污染、土壤及水資源問題改善。

內森表示，2006年失去母親，近期也送別人生導師珍古德，但他始終記得教育改變人生的力量，現在每個月都省下一半生活費，資助家鄉5名孩童上學，希望把愛與希望繼續傳承下去。

他最後以自身經歷勉勵畢業生：「不要只想著領導，先學會服務，你自然會成為真正有影響力的人。」並以史瓦希里語「Kwa pamoja, tunaweza！（只要一起努力，我們做得到！）」送上祝福。

台大畢典最動人演講！坦尚尼亞博士生內森（右）說，台灣不只給他知識，還給他一個溫暖的家。（記者叢昌瑾攝）

台大畢典最動人演講！代表畢業生致詞的坦尚尼亞博士生內森一口流利台語，致詞時感謝台灣給他一個溫暖的家。（台大提供）

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