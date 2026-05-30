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    首頁 > 生活

    增額比原公告名額多！台中教甄前3天釋出爆量教師缺 原因曝光

    2026/05/30 21:53 記者蘇孟娟／台中報導
    台中教甄缺額引發關注。（市府提供）

    台中教甄缺額引發關注。（市府提供）

    台中市國中小學教師甄選初試明（31日）登場，考試前3天教育局28日突公告爆量新增缺額，其中國中激增219個教師缺，比原公告112缺額還多出兩倍，童軍缺額更從1人增為8人，8人報名，錄取率從10%秒變100%，引發熱議「第一次看到增額比原公告名額多的奇景」、「難道台中出現教師大逃亡潮」。

    教育局強調，已往均是分兩階段公告缺額，主因搭配5月教師介聘作業完成，釋出介聘缺額，另今年國中新生增班40餘班，沒有減班超額教師問題，為降低代理教師比，請各校清出管控員額以符合8%規定，簡章本來就明訂在5月28日公告增額名額。

    因應少子化學校減班出現超額教師，教育部規定各校可控留8%教師員額，但台中有學校代理教師比高達55%，代理教師比正式師資還多，嚴重影響教學穩定；教育局長蔣偉民允會請學校儘量開缺。

    不過台中市教甄初試登場前夕，教育局突公告爆量新增缺額，其中國中原開缺112人，新增219人、是原公告名額的兩倍，總開缺數激增到331人，童軍缺額從1人增為8人，8人報名，錄取率從10%秒變100%，理化科錄取率也從30%飆到76%。

    爆量教師缺引發網友瘋問「台中發生什麼事能開那麼多缺」、「第一次看到增額比原公告缺額多的」、「童軍只要表現正常穩上了吧」，更多人熱議，「難道台中出現教師大逃亡潮」、「塊逃啊」、「大逃殺囉」，但也有人抱怨早知道缺這麼多，4月就報名台中教甄了。

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