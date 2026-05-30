馬英九基金會提告王光慈、蕭旭岑 3人調查小組：侵犯董事會職權

馬英九基金會提告蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，三人調查小組發聲明。（資料照）

前總統馬英九控訴前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉背信、侵占，馬英九基金會昨向檢方提起刑事告訴。三人調查小組今（30日）聲明，即使詭辯是受馬英九指示而為，仍屬未經董事會授權而侵犯董事會職權之舉，應予譴責。但調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。

三人調查小組表示，依據馬英九基金會115年3月27日董事會決議，調查小組調查財政紀律事件完成後，應提報董事會討論，再由董事會做成適當處理措施，且董事會未有限期完成之指示。然而，因該事件已受社會高度矚目，馬英九亦公開要求調查小組應於5月27日向董事會報告調查結果，故調查小組勉力於同年5月23日完成調查，並於隔日經由發言人對外界宣示調查完成及調查結論。

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三人調查小組表示，然而，尚未經提報董事會討論，基金會相關人等竟以召開記者會之方式，全盤否定調查結論，除無視董事會為基金會最高權力機構外，亦違反本會人員非經調查小組同意，不得向外發表或洩漏相關業務及資料之董事會決議。

三人調查小組表示，基金會相關人等未經董事會討論及決議，逕以基金會名義將前員工以涉嫌背信、侵占等案件，向檢察機關提出告訴，即使詭辯是受馬英九指示而為，仍屬未經董事會授權，而侵犯董事會職權之舉，應予譴責。

三人調查小組表示，調查小組已完成董事會委託之任務，調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。

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