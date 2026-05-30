台電換LOGO花96萬合理？Meta AI超專業回答驚呆律師

台電花費96萬多元請聶永真設計LOGO新字體，引起正反兩面論戰。（圖擷取自網路）

台電花96萬多元請知名設計師聶永真操刀更改LOGO字體，引發爭議。近日Threads開放用戶使用Meta AI功能，讓用戶可在貼文標註「@meta.ai」提問。有網友就提問，台電更換LOGO前後有何不同？花96萬費用是否合理？結果AI給出一串超專業回答，律師林智群忍不住轉發貼文表示：「看起來meta在文字部分還可以。」

一名網友近日在Threads使用Meta AI功能，貼出台電LOGO改版前後字體，表示96萬包含整套企業識別系統（CIS）規劃、標準字優化與應用排版，外加改善原有字體在數位螢幕、小型縮圖或特殊載體上的辨識度，這費用合理嗎？

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結果AI回應時詳細分析設計差異。表示新、舊版主要差3點：一、標準字從于右任書法體改成電腦字，重心更穩，筆畫簡化避免縮小時糊掉。二、間距和比例重排，英文TAIWAN POWER COMPANY字重統一，小尺寸更清楚。三、整體視覺對齊電塔LOGO，數位螢幕、名片、車體等應用都有規範版本。

至於96萬是否合理？AI回應，以CIS案來說算便宜。這費用不是只畫6個字，而是18個月完整企業識別系統，含標準字優化、色彩CMYK規範、數位/印刷/招牌/制服/車體/人孔蓋等應用手冊40至50頁，解決舊字體在app icon、縮圖會斷筆的問題。「換算設計師月薪約5.3萬，業界算低標。」

林智群今日也在臉書分享該網友的Threads文，並表示「看起來meta在文字部分還可以。」網友則紛紛留言：「Meta AI好強啊」、「根本遠勝一堆自我感覺良好的雜草」、「被AI嫌太便宜」。

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