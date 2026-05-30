吳釗燮PO圖表揭經濟嚴峻面 經濟學家：中國最缺的是「希望」

國安會秘書長吳釗燮。 （記者田裕華攝）

國安會祕書長吳釗燮日前於社群平台X指出，台灣情監偵情報顯示，中國於第一島鏈周邊部署超過一百艘船艦，時間點緊接在「川習會」後，凸顯中共對於區域的軍事襲擾變本加厲。吳釗燮今再指出，中國經濟正面臨嚴峻局面，他表示經向幾位知名經濟學家請益後，他們的建議是：「趁還來得及，遠離中國」。

吳釗燮在社群平台並貼出四張圖表，分別是中國經濟成長及預估；代表中國經濟成長核心引擎的GDP成長及薪資成長；作為中國經濟結構性動力指標的外國直接投資及內部消費者信心；以及中國經濟通縮的情況。四張圖表皆呈現經濟情況嚴峻之勢。其中針對中國經濟成長的圖表，主要根據IMF、WEO、OECD等機構的綜合評估，顯示中國自2025年的GDP成長已低於6%，且下滑情形不變，預測2030年將更跌破4%。

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吳釗燮並說，經向幾位知名經濟學家請益後，他們直截了當地說：在中國的中央計畫經濟中，有一樣東西最為缺乏，那就是「希望」。而他們的建議是：趁還來得及，遠離中國。

I checked with some prominent economists, & was bluntly told that there’s one thing lacking in #China’s centrally planned economy: HOPE. Their advice? Stay away while you still can. pic.twitter.com/MAdOr54ss6 — Joseph Wu （@josephwutw） May 30, 2026

吳釗燮今日於社群平台X貼出中國經濟成長及預估的圖表，他表示經向幾位知名經濟學家請益後，他們的建議是：「趁還來得及，遠離中國」。（吳釗燮X）

吳釗燮今日於社群平台X貼出GDP成長及薪資成長的圖表，這代表中國經濟成長核心引擎，持續探底顯示經濟面臨嚴峻情勢。（吳釗燮X）

吳釗燮今日於社群平台X貼出代表中國經濟結構性動力的外國直接投資及內部消費者信心之圖表，顯示中國經濟低迷不振。（吳釗燮X）

吳釗燮今日於社群平台X貼出中國經濟通縮的圖表，說明中國消費動能不足。（吳釗燮X）

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