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    首頁 > 政治

    楊立微火舞闖《英國達人秀》總決賽 蔡英文號召網友拉票

    2026/05/30 22:41 即時新聞／綜合報導
    楊立微與「火雞」賴寬誌參加《英國達人秀》成功晉級總決賽。（翻攝自YouTube）

    楊立微與「火雞」賴寬誌參加《英國達人秀》成功晉級總決賽。（翻攝自YouTube）

    台灣「即將成真火舞團」團員楊立微與「火雞」賴寬誌，參加知名選秀節目《英國達人秀》一路過關斬將，還獲得決賽的門票「金按鈕」（Golden Buzzer），成功晉級總決賽。總決賽是由英國的觀眾投票選出冠軍，前總統蔡英文今（30日）號召，希望「有英國手機」的朋友，都可以一起幫忙投下一票，讓世界看見台灣人的勇氣與光芒。

    蔡英文在臉書發文表示，台灣的火舞，正在英國的舞台上發光，楊立微與賴寬誌闖進《英國達人秀》的總決賽，不只是個人的努力，也是台灣表演藝術被世界看見的重要時刻。她說，站上國際舞台從來都不容易，每一次演出背後，都有長時間的練習、受傷、堅持，還有對夢想不放手的勇氣。立微把台灣的創意、技藝和熱情，帶到世界面前，真的很不簡單。

    蔡英文呼籲，如果你是在英國的台灣人，或是身邊有在英國的朋友，請邀請他們一起收看總決賽；節目開始、開放投票之後，也請用英國手機號碼，為來自台灣的立微投下寶貴的一票。「讓我們一起把台灣的掌聲，送到英國，也讓世界看見，台灣人的勇氣與光芒」。

    《英國達人秀》總決賽時間：

    英國時間：5月30日星期六 晚上7點到9點30分。

    台灣時間：5月31日星期日 凌晨2點到4點30分。

    前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

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