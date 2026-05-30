必勝客要換新東家？ 母公司百勝正與私募基金洽談

全球最大的連鎖速食餐飲業者美國百勝餐飲集團（Yum! Brands），正就出售旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut），與私募基金LongRange Capital展開獨家談判。（路透）

根據《路透》、《彭博》報導，全球最大的連鎖速食餐飲業者美國百勝餐飲集團（Yum! Brands），正就出售旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut），與私募基金LongRange Capital展開獨家談判，必勝客在百勝的營收占比從2019年以來就年年下降。

知情人士透露，LongRange最近幾天擊敗Sycamore Partners和阿波羅全球管理等競標者，與百勝展開獨家談判，雙方正在就潛在的交易展開進一步討論，可能在數週內有結果，但無法保證一定能達成交易。

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百勝去年表示，將就必勝客的未來評估各種「戰略選項」，包括潛在的出售，因這個品牌的業績一直難以追上包括Taco Bell、肯德基在內的旗下其他品牌。必勝客美國門市在百勝的營收占比從2019年以來就年年下降，去年的占比已從6年前的逾18%降至約12%。

根據彭博彙編的數據，必勝客美國門市的營收一直徘徊在10億美元（新台幣313.8億元）左右，而百勝去年的營收成長約47%達82億美元（新台幣2573.5億元）。今年以來百勝股價已下挫2.2%，市值約410億美元（新台幣1.29兆元）。

百勝計畫出售必勝客這個品牌，正值美國速食餐飲業要因應消費需求持續減弱之際，因減肥藥GLP-1日益普及，鼓勵消費者選擇更健康的食品。此外，通膨升高和消費信心下降，迫使外食族在出門前會三思而行，對已面臨大宗商品成本升高的披薩業者構成壓力。

美國已有多家小型連鎖速食餐飲業者已因投入成本升高、外食需求下降而遭併購，包括丹尼餐廳（Denny's）、Potbelly Sandwich Works 、加州披薩廚房等。披薩連鎖店棒約翰（Papa Johns International）也在尋求賣掉自己。

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