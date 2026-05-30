高中生憂TikTok、小紅書重創台灣民主 賴清德：恐把中國侵略當好人

總統賴清德出席「2026《今週刊》總統與青年論壇『世界不一YOUNG 未來我開創』」。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（30日）出席論壇並聽取青年提案，康橋高中學生關切，TikTok、小紅書等中國平台，恐削弱台灣人的民主認同。對此，賴清德強調，這是一個非常嚴重的問題，若未能妥善處理，台灣可能會失去守護國家及民主的意志，甚至把中國的併吞侵略當成是一個好人。

賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「世界不一YOUNG 未來我開創」總統與青年論壇，與全台各地的高中職學生近距離互動。

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對於康橋高中學生的提案，賴清德直言，「我也很有同感」，這是一個非常嚴肅的問題，因為Tiktok、小紅書對台灣孩子的影響，如果未能解決，可能會影響到台灣的安全，因此要透過歷史思辨，讓學生知道什麼是對的、什麼不對，築起國家認知的盾牌，同時可以深化民主韌性，並培養獨立思考。

賴清德說，他感到很佩服，過去思考面對小紅書與TikTok議題，都僅止於技術面要如何減少或阻止，但學生提議在學校上課時透過論證導向、以古證今，讓孩子理解到真正的台灣，不受TikTok與小紅書一年365天、日以繼灌輸錯誤理念。

賴清德強調，如果沒有一個妥善的方式，假以時日，「台灣可能就沒有守護民主的意志了，會把中國當做是一個好人，他要併吞我們、要侵略我們，我們會認為他是一個好人、對台灣不會有危險，我們會失去應有的保護自己國家的意念。」賴表示，希望文化部或教育部，可針對這種思辨的教學方式善加利用。

另，高雄鳳新高中學生則針對AI工具進行探討，認為應建立相關制度與課程，培養AI技能及識讀。賴清德對此表示，民主社會每個人的機會均等，但當AI時代來臨時，每個人有沒有相同機會？若都市的孩子比較有機會學習到人工智慧技術，但偏鄉的孩子比較少，差距則會拉得更遠。因此，透過法制的健全，落實AI民主，確保每一個人接觸人工智慧、學習機會是均等的。

賴清德也提醒，人工智慧可能帶來的負面影響，也需要事先防範。例如若太早或全盤導入，可能會喪失學習機會。因此後續需要由教育部和相關專家研究，但不必將AI視為洪水猛獸，也必須正視可能帶來的負面影響。

總統賴清德出席「2026《今週刊》總統與青年論壇『世界不一YOUNG 未來我開創』」。（記者方賓照攝）

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