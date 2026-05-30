開豪車自稱「所長友人」衝玉山登山口 阿里山所長發聲了

阿里山派出所所長劉光浩親自澄清事情原委。（記者蔡宗勳翻攝）

社群網路昨（29日）爆料，有保時捷、賓士等豪車開進玉山登山口打卡，網友不滿特權放行，引發輿論譁然，事後查出竟是保七總隊第六大隊轄下警員放的水，保七六大回應，確實是當地塔塔加小隊員警的疏失，並稱葉姓民眾向值班劉姓警員稱，是鄰近的嘉義縣阿里山派出所所長友人。

對此，阿里山派出所長劉光浩今天現身回應說，雖認識帶隊的葉姓男子，但葉男事前並未和他連繫，也沒有接獲保七總隊塔塔加小隊值班同仁查證，鄭重澄清絕無關說情事。

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竹崎警分局發布訊息指出，報載民眾葉姓男子與友人共四輛車，於5月29日上午欲前往玉山登山口時，向保七總隊塔塔加小隊值班同仁表示認識本分局阿里山劉光浩所長，惟該小隊值班未經查證，即予換證放行，因而遭民眾上網檢舉。

劉光浩表示雖與葉民認識，但未接獲塔塔加小隊值班同仁查證，葉民也未向劉所長表示欲開車至玉山登山口，劉所長僅於事後才接獲葉民來電表示有前往塔塔加一事。

竹崎警分局強調，雖然保七總隊先前已發布新聞澄清，表示該小隊值班同仁未接獲劉所長請託關說，但劉光浩本人仍藉此再次澄清絕無關說一事。

竹崎警分局說，將持續向同仁宣導各項管制措施務必遵守相關規定，切勿便宜行事，以免衍生不良後果。

而保七六大先前回應，當天葉姓民眾一行人，駕駛4輛車抵達塔塔加小隊，葉某向值班劉姓警員自稱，是鄰近的嘉義縣阿里山派出所所長友人，想申請進入管制林道，值班的劉員基於單位間長期情誼，逕自發出臨時通行證才爆發此事。

保七六大說，阿里山派出所經常協助塔塔加小隊相關山林與搜救勤務，派出所與小隊的互動關係良好，此次開車上山的葉某，確實也認識阿里山派出所所長，詎料值班的劉員卻一時顧及單位間情誼，而忽略依規審查的責任，導致疏失私自放行，其間並無長官施壓關說，對於當事警員將記2次申誡，並調地處分，未來也會加強教育訓練，防止類似事件發生。

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