週日晴到多雲！薔蜜轉中颱時間點曝 外圍環流週一影響台灣

薔蜜颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

把握今晚、明晨穩定天氣！中央氣象署預報，明天各地多雲到晴，僅午後中南部有局部短暫雷陣雨，薔蜜颱風最快今晚到明天增強為中度颱風，下週一（1日）最接近台灣，北部及東北部轉為局部短暫陣雨的天氣。

氣象署預報員賴欣國說，明天各地大多為晴到多雲，但要注意中南部山區有局部大雨，且清晨南部還有零星短暫陣雨。賴欣國說，薔蜜颱風最快今晚、最慢明天增強為中度颱風，週一它的外圍環流就會影響台灣。

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「受薔蜜颱風影響，下週一（1日）北部、東北部轉雨」，賴欣國說，週一主要是北部和東北部的天氣受外圍環流影響，午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨，要注意，外圍環流的降雨會持續影響到下週二（2日）清晨，白天起颱風就會遠離了。

賴欣國說，下週三開始環境慢慢轉為偏南風的天氣，清晨南部有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部及其它山區有局部短暫雷陣雨；下週四開始水氣逐漸增多，天氣逐漸不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東半部及其它山區有局部短暫雷陣雨。

賴欣國指出，下週五、六（5日、6日）兩天台灣的水氣會更多，因為屆時將處在一個大低壓帶內，天氣更不穩定，南部及東南部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。

氣溫部分，賴欣國說，下週二之前主要吹偏北風和東北風，溫度不像吹西南風時這麼高，北部、東半部白天約29度到32度，中南部會友32度到34度；下週三之後轉吹南風，溫度較高，西半部普遍34度到35度，大台北、中南部內陸更高，可能有36度以上，但下雨時會降溫，下週五、六水氣多，溫度就相對沒那麼高。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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