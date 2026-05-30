為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週日晴到多雲！薔蜜轉中颱時間點曝 外圍環流週一影響台灣

    2026/05/30 18:52 記者吳亮儀／台北報導
    薔蜜颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    薔蜜颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    把握今晚、明晨穩定天氣！中央氣象署預報，明天各地多雲到晴，僅午後中南部有局部短暫雷陣雨，薔蜜颱風最快今晚到明天增強為中度颱風，下週一（1日）最接近台灣，北部及東北部轉為局部短暫陣雨的天氣。

    氣象署預報員賴欣國說，明天各地大多為晴到多雲，但要注意中南部山區有局部大雨，且清晨南部還有零星短暫陣雨。賴欣國說，薔蜜颱風最快今晚、最慢明天增強為中度颱風，週一它的外圍環流就會影響台灣。

    「受薔蜜颱風影響，下週一（1日）北部、東北部轉雨」，賴欣國說，週一主要是北部和東北部的天氣受外圍環流影響，午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨，要注意，外圍環流的降雨會持續影響到下週二（2日）清晨，白天起颱風就會遠離了。

    賴欣國說，下週三開始環境慢慢轉為偏南風的天氣，清晨南部有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部及其它山區有局部短暫雷陣雨；下週四開始水氣逐漸增多，天氣逐漸不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東半部及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    賴欣國指出，下週五、六（5日、6日）兩天台灣的水氣會更多，因為屆時將處在一個大低壓帶內，天氣更不穩定，南部及東南部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。

    氣溫部分，賴欣國說，下週二之前主要吹偏北風和東北風，溫度不像吹西南風時這麼高，北部、東半部白天約29度到32度，中南部會友32度到34度；下週三之後轉吹南風，溫度較高，西半部普遍34度到35度，大台北、中南部內陸更高，可能有36度以上，但下雨時會降溫，下週五、六水氣多，溫度就相對沒那麼高。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播