買飲料竟暴走！台中男怒飆店員「我客人耶」 還嗆找人開車撞死你

涉嫌出言恐嚇店員的男子。（民眾提供）

台中市區一間50嵐手搖飲店，今天（30日）中午傳出顧客與店員爆發激烈口角，一名身穿白色立領Polo衫的中年男子，疑因購買飲料時與店員溝通不順，竟當場情緒失控大聲咆哮、飆罵店員，甚至傳出揚言要找人開車撞死對方，誇張行徑全被民眾拍下並上傳網路，引發熱議。

轄區第一分局表示，事件發生在30日中午12時45分左右，地點位於民權路某飲料店，警方原先並未接獲報案，但在網路影片曝光後主動派員到場了解，經詢問後得知，男子購買飲料時因細故與店員發生爭執，並出現言語衝突，店員表示，目前正蒐集相關資料，將擇日前往派出所提出告訴。

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從網路流傳的影片可見，男子站在櫃檯前情緒激動，不斷提高音量怒吼：「以後不要來買了，蛤！」、「給你投訴喔！」、「你們不能講話嗎？」、「什麼態度啊？」、「斜眼看我幹嘛？」、「我客人耶！」以及「什麼X掰態度！」等語，整段過程氣氛火爆，讓現場顧客和路人看傻眼。

目擊民眾表示，男子疑不滿店員回應方式大發雷霆，期間還脫口說出「找人開車撞死你們」等恐嚇言論，由於男子對基層店員惡言相向相當不妥，因此決定將影片公開，希望引起社會關注。

警方已調閱周邊監視器及相關影像，並鎖定涉案男子身分；第一分局表示，警方對於違法行為將依法嚴辦，並呼籲民眾在消費或日常互動中應保持理性與尊重，將持續加強轄區巡邏，維護公共秩序與社會安全。

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