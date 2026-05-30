豪車玉山爽打卡！帶頭男遭肉搜是「金牌主廚」 本人道歉了

玉山登山口出現豪車打卡氣壞網友。（擷取自eunice_0120/threads）

社群網路昨（29日）爆料指出，有保時捷、賓士等豪車開進玉山登山口打卡，大量網友不滿特權放行，引發輿論譁然。帶頭的葉姓男子今遭肉搜起底，竟是曾在國際廚藝賽奪金的吳鳳科技大學餐旅管理系助理教授葉國献。他解釋，是走錯路左轉誤入登山口，造成誤會深感抱歉。

昨天有山友爆保時捷休旅車、賓士大G等豪車在玉山塔塔加登山口齊聚，且放水的還是保七總隊第六大隊轄下的警員。保七六大回應，當天葉姓民眾一行人16人，駕駛4輛車抵達塔塔加小隊，葉某向值班劉姓警員自稱，是鄰近的嘉義縣阿里山派出所所長友人，想申請進入管制林道，值班的劉員基於單位間長期情誼，逕自發出臨時通行證才爆發此事。

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保七六大說，阿里山派出所經常協助塔塔加小隊相關山林與搜救勤務，派出所與小隊的互動關係良好，此次開車上山的葉某，確實也認識阿里山派出所所長，詎料值班的劉員卻一時顧及單位間情誼，而忽略依規審查的責任，導致疏失私自放行，其間並無長官施壓關說，對於當事警員將記2次申誡，並調地處分，未來也會加強教育訓練，防止類似事件發生。

事件延燒後，網友展開肉搜，挖出葉男身分背景，是吳鳳科技大學助理教授葉國献，並發現他曾任嘉義市大北京餐廳董事長，更曾在多項國際廚藝挑戰賽中奪得金牌、銀牌好成績，堪稱「金牌主廚」。

根據《聯合新聞網》報導，葉國献受訪時表示「一切都是誤會」。他解釋，昨天接待國際社團馬來西亞友人到塔塔加登山，原本一行人座車要右轉去鹿林山莊，但走錯路闖進登山口，車子得往前走才有迴轉空間，造成社會大眾觀感不佳，他深感抱歉。

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