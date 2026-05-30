2030年亞洲消防首長協會年會 消防署成功爭取在台舉辦

消防署長蕭煥章率團前往日本名古屋，參加亞洲消防首長協會第34屆年會。（記者鄭景議翻攝）

消防署長蕭煥章近日率團前往日本名古屋，參加亞洲消防首長協會第34屆年會，成功爭取到2030年第36屆年會由台灣舉辦。

蕭煥章在會議期間，積極與亞洲及大洋洲各國消防首長交流，並拜會會長、東京消防廳總監市川博三，爭取由台灣擔任副會長，獲得正面回應與支持，未來將大幅提升台灣在國際消防防災領域的能見度與影響力。

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消防署表示，這次年會取得多項實質外交進展。台灣與該協會各會員國達成共識，未來將透過平台機制，共同推動聯合訓練、聯合演習及聯合行動等合作模式，建立更緊密的區域防災夥伴關係，攜手提升面對大型天然災害與複合型災害的應變能力。

蕭煥章也在年會中，與各國代表分享台灣近年推動防災士、台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、防災協作中心、數位韌性緊急通訊系統、應變管理資訊系統、人工智慧智慧搜救派遣系統，以及消防防災e點通手機應用程式等科技防救災成果。這些結合科技與民間力量的措施，獲得各國首長高度關注與肯定。

面對全球氣候變遷與大型災害風險日益增加，各國首長一致認同應持續強化科技應用與跨域合作。消防署強調，未來將持續透過國際合作平台，深化與各會員國在消防、搜救、防災教育訓練等領域的交流，並透過2030年在台灣舉辦年會的機會，結合國際經驗與科技創新，打造更具韌性的台灣，也為印太地區防災合作做出更多貢獻。

消防署長蕭煥章。（記者鄭景議翻攝）

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