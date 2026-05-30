放任「派出所長友人」豪車衝玉山登山口推基層當替死鬼？保七回應了

玉山登山口出現豪車齊聚打卡，事後查出竟是保七六大警員疏失放行，引發外界質疑警方找基層當替死鬼。（擷取自eunice_0120/threads）

網友29日爆料，有保時捷、賓士等豪車開進玉山登山口打卡，網友不滿特權放行，引發輿論譁然，事後查出竟是保七總隊第六大隊轄下員警放的水，惟外界質疑警方找基層當替死鬼，對此，保七六大回應，確實是當地塔塔加小隊員警疏失，絕無「棄卒保帥」情事。

針對外界認為進入玉山管制道路需要證件與公文，但此次警方卻稱是基層員警的疏失，質疑高層是抓了替死鬼。

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保七六大回應，當天葉姓民眾一行人，駕駛4輛車抵達塔塔加小隊，葉某向值班劉姓警員自稱，是鄰近的嘉義縣阿里山派出所所長友人，想申請進入管制林道，值班的劉員基於單位間長期情誼，逕自發出臨時通行證才爆發此事。

保七六大說，阿里山派出所經常協助塔塔加小隊相關山林與搜救勤務，派出所與小隊的互動關係良好，此次開車上山的葉某，確實也認識阿里山派出所所長，詎料值班的劉員卻一時顧及單位間情誼，而忽略依規審查的責任，導致疏失私自放行，其間並無長官施壓關說，對於當事警員將記2次申誡，並調地處分，未來也會加強教育訓練，防止類似事件發生。

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