成員曝光！鄭麗文6/1率14人訪團赴美16天

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將在6月1日晚間率團訪美，並於當天召開記者會公布隨團成員。據了解，此團有14人，主要成員包含國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、黨主席特別顧問兼中常委李德維、中常委勤彭蓁、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及工作人員。

訪美團預計16日返台，此行將赴舊金山、波士頓、紐約、華盛頓和洛杉磯。這次鄭麗文訪美，將在東岸安排多個校園、智庫演講和座談，包括受提出「修昔底德陷阱」的學者格雷厄姆·艾利之邀赴哈佛，還有MIT（麻省理工學院）、哥倫比亞大學，以及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、紐約智庫「外交關係協會」（CFR）與亞洲協會（Asia Society），並拜會美國在台協會華盛頓總部（AIT W），並會見國會議員。不過，大部分行程皆不公開。

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空前！文傳會主委缺席 發言系統無人隨行

訪團成員中，台商勤彭蓁為中配，也是中國「全國台企連」常務副監事長、「雲南昆明台商協會」會長，過去曾喊出體現「一個中國原則的九二共識」、主張「期盼兩岸能夠早日統一」的發言引發質疑。而這次文傳會主委尹乃菁由於在先前已有離職之意，所以表達不去美國，不過文傳會未另外派人，發言系統也無人隨行，在過去過國民黨主席訪美行程中幾乎沒有發生過。

在僑宴部份，舊金山僑宴定6月2日在Crowne Plaza Foster City舉行（目標50桌），紐約僑宴6月7日在法拉盛御庭九樓舉行（30桌），華府定於6月11日於馬州漢宮大酒樓舉行。舊金山、洛杉磯僑宴票價根據場次不同，分別有每人80、90、200美元，華府則是每桌600美元，另有800、1000、1200美元的贊助桌。

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