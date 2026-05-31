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    高雄市警方公布13名毒駕姓名、照片

    2026/05/31 09:01 記者黃良傑／高雄報導
    高市警公布13名毒駕姓名、照片。（高市交通大隊提供）

    高市警公布13名毒駕姓名、照片。（高市交通大隊提供）

    高雄市警察局今天公布13名毒駕累犯姓名、照片！展現查緝杜絕毒駕的決心。

    交通大隊統計今（115）年1至5月，共取締毒駕 739件，較去（114）年同期增加 299件，今年也規劃取締毒駕專案323場次，除在各項勤務中持續規劃路檢、巡邏與強力攔查外。

    交通大隊公布毒駕者姓名如下：吳宗修、李玟翰、孫自強、孫靖明、陳皆良、廖杏慈、蔡禮謙、盧勇志、龔冠霖、蔡璧鴻、楊怡欣、歐威克、戴建安等13人。

    交通大隊指出，毒駕嚴重危害社會安全，對無辜用路人的生命與財產造成不可挽回的威脅，為展現強力防制的決心，高雄市警局今（115）年已規劃取締毒駕專案323場次，除在各項勤務中持續規劃路檢、巡邏與強力攔查外，自5月24日起，更配合警政署執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案計畫」，全面加強查緝並向上溯源根絕毒品源頭。

    高雄市警察局表示，自5月13日起修正後的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛出現蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等情況，再經唾液快篩呈陽性，就可依現行犯逮捕移送，毒駕最高可罰12萬元、機車9萬元，並當場扣車、吊扣駕照。

    若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊照3年，第3次以上還會逐次加重裁罰，此外毒駕者也已納入「預防性羈押」範圍，以即時阻斷行為人反覆實施毒駕的可能。

    警方強調，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害自身，更威脅無辜市民的生命安全，警方未來將持續配合市府交通局定期公布累犯資訊，對於毒駕違規行為絕對依法嚴查嚴辦、絕不寬貸，以維護民眾生命安全與交通秩序。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高市警方加強取締毒駕。（警方提供）

    高市警方加強取締毒駕。（警方提供）

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