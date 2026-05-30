基隆驚傳人倫悲劇！28歲男子持刀弒母 頂樓墜落雙亡

王男弒母後，跑到頂樓一躍而下，王男多處骨折，傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

基隆驚傳人倫悲劇！28歲王姓男子疑為一件老舊外套，今（30日）傍晚與59歲母親發生爭吵，王男竟衝進廚房搶走母親手上菜刀，狂砍母親後，從住處頂樓墜落。消防局獲報將母子2人送醫，王母腹部刀傷嚴重，失血過多不治，王男也於晚間8時25分不治，行凶動機待警方釐清。

基隆市警第三分局今天下午5時40分接獲民眾報案，指稱七堵區明德二路一處社區大樓發生家庭糾紛，消防救護人員趕往現場，發現民宅1樓地面發現王男倒臥血泊中，全身多處骨折，失去呼吸心跳。王男哥哥當時在命案現場，驚魂未定地向救護人員表示：「母親在屋裡身中多刀！」

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救護人員隨即衝上樓，發現王母倒臥住處陽台，身上有多處刀傷，腹部刀傷深及臟器，現場血跡斑斑，消防員趕緊將母子2人分別送往醫院搶救，王母因失血，傷重不治；王男墜樓時先撞擊1樓遮雨棚才摔落地面，因傷勢過重，晚間8時25分宣告死亡。

警方調查，王男與哥哥及父母一家四口在七堵居住10多年，王男與母親常為了細故起口角。今天傍晚，王男疑因一件破舊外套質疑母親，為何只有哥哥有他卻沒有，與母親爆發口角：未料，2人愈吵愈兇，王男的哥哥制止無效，王男在情緒失控下，竟衝進廚房奪取菜刀朝母親猛砍。

案發後，警方已報請基隆地檢署檢察官相驗以釐清確切死因。同時呼籲，家庭成員間若發生爭執應保持理性溝通，若遇有情緒困擾或心理壓力，應適時向外尋求心理諮商或撥打1925安心專線、1995生命線求助，避免因一時衝動釀成無法挽回的家庭悲劇。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

王男弒母後，跑到頂樓一躍而下，王男多處骨折，傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

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