薔蜜升格中颱！ 明天最接近台灣 專家示警：梅雨旺盛期接力報到

薔蜜颱風今天上午8時升級為中颱。（擷取自中央氣象署）

中央氣象署表示，薔蜜颱風今天上午8時已增強為中度颱風，明天最接近台灣，除了北部、宜蘭降雨機率提高，也將為沿海地區帶來長浪。氣象專家吳德榮則提醒，6月5日起梅雨新一波鋒面有望報到，台灣可能逐步進入「梅雨旺盛期」。

氣象署指出，薔蜜颱風今天上午8時的中心位置在北緯21.0度，東經128.1度，以每小時15公里速度，向北北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

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氣象署提醒，薔蜜雖然距離台灣有段距離，但外圍環流帶來的東北風仍將影響天氣，明天北部及宜蘭降雨機率增加，沿海地區也需留意長浪發生。此外，薔蜜強度在今、明天達到巔峰，預估為中度颱風下限，移動至琉球海面北上後將會減弱，到日本附近時可能減弱為輕颱。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地氣溫略升，白天晴熱，中南部山區午後有局部降雨的機率。各地區氣溫如下：北部19至34度、中部22至35度、南部24至36度

、東部20至35度。

吳德榮表示，明（1）日「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。週二（2日）水氣減少，氣溫回升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。週三、四（3、4日）「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣趨不穩定，午後降雨日趨明顯。

吳德榮提到，週五至下週二（5至9日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、逐漸醞釀成形，大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在其中被激發，帶來的雨勢更強，時間也不限於午後，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。

吳德榮指出，最新一波梅雨季鋒面恐與西南季風配合發展，恐進入「梅雨旺盛期」，示意圖。（資料照）

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