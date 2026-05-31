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    首頁 > 生活

    高齡駕駛換照年齡下修至70歲今上路 中市交通局分批寄送通知單

    2026/05/31 10:08 記者蘇金鳳／台中報導
    高齡駕駛換照新制上路5月31日起實施。（市府提供）

    高齡駕駛換照新制上路5月31日起實施。（市府提供）

    銀髮族開車事故頻傳，交通部擬定「駕照管理三策略」，新規定今天上路，高齡駕駛換照年齡下修至70歲，須完成體檢、安全教育課程與危險感知體驗，換發駕照至75歲，中市交通局今天起分批寄送換照通知單，收到通知單的長輩，請依通知單前往辦理換照。

    此外，6月30日起遭吊銷駕照3年以上者，重新申請考領駕照前要先上駕訓班課程，若違規上路視同無照駕駛，機車最高開罰3萬6000元、汽車最高罰6萬元，以換照分級守護高齡者的交通安全。 

    市府交通局長葉昭甫表示，交通部推動17項駕照管理制度改革，自2026年起開始分階段實施，提升高齡駕駛人管理制度，其中高齡駕駛換照年齡下修至70歲，年滿70歲的長者須經體格檢查，並接受免費安全教育課程與危險感知體驗，完成後可換發駕照至75歲。 

    市府交通局指出，75歲以上民眾則維持3年一換，避免健康狀況不佳上路情形，75歲以上民眾若違規肇事，則須自費至駕訓班完成實地訓練才可換照，加強高齡駕駛人安全駕駛。

    交通局並表示，為鼓勵70歲以上高齡者繳回駕照，中央將提供補助TPASS通勤月票的乘車優惠回饋（包括計程車），確保高齡者移動權益，被吊銷駕照者再重新考領駕駛執照之前，必須要到駕訓班接受完整駕駛風險課程，補強交通法規，若未完成駕訓班訓練違規駕駛，視同無照駕駛，依照道交處罰條例第21條，機車處1萬8千元到3萬6千元罰鍰，汽車處3萬6千元到6萬元罰鍰。 

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