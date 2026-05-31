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    首頁 > 生活

    驪歌響起！北市鳳凰木花開 畢業季添詩意

    2026/05/31 10:35 記者董冠怡／台北報導
    花博公園新生園區寬闊草地與花影相互映襯。（圖由公園處提供）

    花博公園新生園區寬闊草地與花影相互映襯。（圖由公園處提供）

    每逢6月畢業季驪歌響起，火紅花影映照著每個人心中最難忘的青春記憶。台北市工務局公園路燈工程管理處表示，仁愛圓環、花博公園新生園區、士林官邸公園與士林131號綠地進入全面盛開期；信義安康公園、萬華青年公園及水源路等地也有數株綻放，漫步街道抬頭即視，隨風搖曳的花瓣輕輕飄落，宛如一封封寫給畢業生的祝福信箋，祝願人生旅途順遂平安。

    公園處園藝工程隊長楊國瑜說明，鳳凰木（學名“Delonix regia”）為蘇木科，又稱金鳳樹，火樹，紅花楹，九腳蹄等，原產地馬達加斯加島，被廣泛種植在熱帶、亞熱帶地區，台灣在荷蘭時期開始引入、日治時期大量輸入。葉子為二回羽狀複葉，花色鮮豔、樹形優美，花期與花況會因環境條件略有差異，今年氣候穩定，加上適度日照和降雨，花況格外亮麗。

    市中心仁愛圓環鳳凰木盛開，在車流與綠意交織間，展現繁華中的浪漫風情；花博公園新生園區寬闊草地與花影相互映襯，呈現悠閒愜意的夏日氛圍；士林官邸公園內鳳凰花與庭園景觀相互輝映，更添典雅詩意。公園處補充，鳳凰木也有「畢業樹」之稱，每年5月至6月間盛開，適逢校園畢業季節，總與青春、離別與夢想緊密相連，士林131號綠地鄰近校園，火紅花景與青春校園氣息交融，格外令人感動。

    另，目前青年公園及水源路部分也陸續開花，未來幾週皆可持續觀賞，搭配周邊優雅植栽環境也很適合拍照。

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