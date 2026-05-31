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    首頁 > 國際

    聯合航空驚傳講俄語乘客鬧事 班機被迫轉降

    2026/05/31 09:50 即時新聞／綜合報導
    美國聯合航空客機有1名講俄語的男性乘客鬧事，導致航班轉降。聯航客機示意圖。（法新社）

    美國聯合航空客機有1名講俄語的男性乘客鬧事，導致航班轉降。聯航客機示意圖。（法新社）

    美國聯合航空2005號航班，29日晚間原定從伊利諾州芝加哥飛往明尼蘇達州明尼亞波利斯，孰料有1名大約70來歲、講俄語的男性乘客鬧事，導致班機轉降至威斯康辛州麥迪遜附近的戴恩郡地區機場（Dane County Regional Airport）。

    據《美聯社》報導，聯合航空這架波音737客機載有147名乘客、6名機組人員，戴恩郡地區機場發言人斯普林格（Carrie Springer）表示，機上的執法人員控制住了鬧事者，班機降落時已有戴恩郡警方在機場等待，並將鬧事旅客帶走調查。

    搭乘這趟航班的乘客藍德爾（Mike Rundle）透露，當客機在芝加哥機場跑道滑行準備起飛時，那名男子突然站了起來，空服員要求他坐下來，接下來就響起廣播徵求機上會說俄語的旅客來幫忙。

    藍德爾表示，他聽別人說這名男子似乎有點神智不清，後來又有一陣騷動傳來，他探頭一看發現是一群人將鬧事者帶到座位上，過程中男子伸手想抓住空服員，旁人見狀連忙合力制止。

    對此，聯合航空發言人證實2005號航班有1名旅客不遵守飛航規定，客機後續已安全降落在麥迪遜，並於30日清晨抵達原目的地明尼亞波利斯。

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