為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美為「川習會」暫緩對台軍售？ 國安官員：台灣應強化分量而非疑美

    2026/02/19 19:42 記者陳昀／台北報導
    《華爾街日報》社論示警，中國領導人習近平（右）正以峰會成敗作為籌碼，強硬施壓美國總統川普（左）停止對台軍售；圖為兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

    《華爾街日報》社論示警，中國領導人習近平（右）正以峰會成敗作為籌碼，強硬施壓美國總統川普（左）停止對台軍售；圖為兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

    《華爾街日報》19日報導，川普政府為確保四月「川習會」順利舉行，疑似暫緩一項對台軍售計畫。對此，國安官員分析，台灣是印太穩定的關鍵節點，擔憂美方為了跟中國互動放棄核心利益不符邏輯，與其為了川普各項舉措陷入「疑美」或「疑川」，不如回歸本質、自我強化，讓台灣在戰略結構下站得更穩、分量更重。

    國安官員受訪指出，事實上，美國最新國家戰略文件早已清楚界定，第一島鏈的安全與穩定攸關美國自身的國家利益，而在這條由日本、台灣、菲律賓所構成的戰略弧線上，台灣就是當中的關鍵節點。

    該官員認為，無論是白宮發布的《國家安全戰略》（NSS），或《印太戰略報告》，一致將印太區域的力量平衡與海域安全視為核心目標，從這樣的結構性戰略視角來看，擔憂美方會因為與中國互動，而輕易放棄其在印太的核心國家利益，並不符合邏輯。

    國安官員強調，將川普總統的每一項舉措都解讀為「疑美」或「疑川」的素材，只是在庸人自擾，在這樣的現實框架下，不如回到更本質的問題——台灣作為第一島鏈的戰略樞紐，如何在地緣安全與國防整備上持續自我強化，並以務實而精準的方式扮演不可或缺的角色，「別忘了，美國才宣布了今年最大規模的對台軍售，就是建立在這個基礎之上。」

    國安官員說，對台灣而言，此刻真正值得投入心力的，是如何讓台灣在戰略結構中站得更穩、分量更重，確保盟友的承諾是建立在堅實的「共同利益」與「能力基礎」上，讓台灣成為區域穩定不可替代的一環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播