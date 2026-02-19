美為「川習會」暫緩對台軍售？ 國安官員：台灣應強化分量而非疑美

《華爾街日報》社論示警，中國領導人習近平（右）正以峰會成敗作為籌碼，強硬施壓美國總統川普（左）停止對台軍售；圖為兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

《華爾街日報》19日報導，川普政府為確保四月「川習會」順利舉行，疑似暫緩一項對台軍售計畫。對此，國安官員分析，台灣是印太穩定的關鍵節點，擔憂美方為了跟中國互動放棄核心利益不符邏輯，與其為了川普各項舉措陷入「疑美」或「疑川」，不如回歸本質、自我強化，讓台灣在戰略結構下站得更穩、分量更重。

國安官員受訪指出，事實上，美國最新國家戰略文件早已清楚界定，第一島鏈的安全與穩定攸關美國自身的國家利益，而在這條由日本、台灣、菲律賓所構成的戰略弧線上，台灣就是當中的關鍵節點。

該官員認為，無論是白宮發布的《國家安全戰略》（NSS），或《印太戰略報告》，一致將印太區域的力量平衡與海域安全視為核心目標，從這樣的結構性戰略視角來看，擔憂美方會因為與中國互動，而輕易放棄其在印太的核心國家利益，並不符合邏輯。

國安官員強調，將川普總統的每一項舉措都解讀為「疑美」或「疑川」的素材，只是在庸人自擾，在這樣的現實框架下，不如回到更本質的問題——台灣作為第一島鏈的戰略樞紐，如何在地緣安全與國防整備上持續自我強化，並以務實而精準的方式扮演不可或缺的角色，「別忘了，美國才宣布了今年最大規模的對台軍售，就是建立在這個基礎之上。」

國安官員說，對台灣而言，此刻真正值得投入心力的，是如何讓台灣在戰略結構中站得更穩、分量更重，確保盟友的承諾是建立在堅實的「共同利益」與「能力基礎」上，讓台灣成為區域穩定不可替代的一環。

