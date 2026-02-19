日本Panchi小猴感動全網 IKEA社長親訪捐贈動物園33玩偶

日本IKEA社長法雷於17日向園方捐贈了包括紅毛猩猩、熊貓、大象等共計33隻動物玩偶。（擷取自X@ichikawa_shi）

在日本千葉縣市川市動植物園，年僅6個月大且被生母拋棄的日本獼猴「Panchi」（パンチ）無時無刻都帶著一隻紅毛猩猩玩偶，並將玩偶視為「替身媽媽」一般的存在，這份跨越物種的「母子情」迅速在社群媒體爆紅。近日，IKEA日本社長也親臨動物園贈送大批玩偶給園方，市川市長親自主持贈禮儀式。

綜合日媒報導，在日本千葉縣市川市動植物園，這隻6個月大的日本獼猴Panchi（パンチ），因遭親生母親遺棄，將飼養員給牠的IKEA紅毛猩猩絨毛玩偶當成母親的替身，走到哪裡都會牽著玩偶，被其他猴子欺負時，也會將其當成盾牌，顯然「玩偶媽媽」已成為牠感到害怕不安時的安定劑。

而「IKEA Japan」得知此事後，社長法雷（Petra Fahle）也親自於17日向園方捐贈了包括紅毛猩猩、熊貓、大象等共計33隻動物玩偶。法雷表示，她被Panchi惹人憐愛的模樣深深打動，希望這些禮物能陪伴牠度過溫暖時光。

市川市市長田中甲在X平台分享了贈送儀式的照片。對此，猴山的飼育員感性表示，這份心意不僅支持了Panchi，也讓整個動物園充滿了溫馨氛圍。

目前，雖然在猴群中學習生存Panchi依然「玩偶不離手」，但根據園方最新分享的資訊，這隻小獼猴現已開始嘗試融入猴群，學習互相理毛、逗弄同伴，並在與前輩的互動中學習猴群的社交與生活習慣。

Panchi小猴的熱度延燒到歐洲大陸，西班牙IKEA更是把紅毛猩猩玩偶的產品介紹改成「Panchi的媽媽」。（擷取自X@IKEASpain）

