日本Panchi小猴感動全網 IKEA社長親訪捐贈動物園33玩偶

日本Panchi小猴感動全網 IKEA社長親訪捐贈動物園33玩偶2026/02/19 20:31 即時新聞／綜合報導
日本IKEA社長法雷於17日向園方捐贈了包括紅毛猩猩、熊貓、大象等共計33隻動物玩偶。（擷取自X@ichikawa_shi）
在日本千葉縣市川市動植物園，年僅6個月大且被生母拋棄的日本獼猴「Panchi」（パンチ）無時無刻都帶著一隻紅毛猩猩玩偶，並將玩偶視為「替身媽媽」一般的存在，這份跨越物種的「母子情」迅速在社群媒體爆紅。近日，IKEA日本社長也親臨動物園贈送大批玩偶給園方，市川市長親自主持贈禮儀式。
綜合日媒報導，在日本千葉縣市川市動植物園，這隻6個月大的日本獼猴Panchi（パンチ），因遭親生母親遺棄，將飼養員給牠的IKEA紅毛猩猩絨毛玩偶當成母親的替身，走到哪裡都會牽著玩偶，被其他猴子欺負時，也會將其當成盾牌，顯然「玩偶媽媽」已成為牠感到害怕不安時的安定劑。
而「IKEA Japan」得知此事後，社長法雷（Petra Fahle）也親自於17日向園方捐贈了包括紅毛猩猩、熊貓、大象等共計33隻動物玩偶。法雷表示，她被Panchi惹人憐愛的模樣深深打動，希望這些禮物能陪伴牠度過溫暖時光。
市川市市長田中甲在X平台分享了贈送儀式的照片。對此，猴山的飼育員感性表示，這份心意不僅支持了Panchi，也讓整個動物園充滿了溫馨氛圍。
目前，雖然在猴群中學習生存Panchi依然「玩偶不離手」，但根據園方最新分享的資訊，這隻小獼猴現已開始嘗試融入猴群，學習互相理毛、逗弄同伴，並在與前輩的互動中學習猴群的社交與生活習慣。
パンチくんが幸せで健やかに成長できるよう、イケア・ジャパンは応援しています????????#がんばれパンチ https://t.co/CAYsrG2JzW— IKEA Japan（イケア・ジャパン） （@IKEA_Campaign） February 18, 2026
1人で頑張って成長している子ざるが（パンチくん）母親と思ってぬいぐるみと一緒にいる姿を、多くの人に「頑張れパンチくん！」と声をかけてもらうようになっています。今日はそのぬいぐるみの製造元の社長が、たくさんのぬいぐるみと一緒に市川の動植物園に来てきれました。— 田中甲 （@koh_tanaka） February 17, 2026
#がんばれパンチくん pic.twitter.com/cY56j6RKej
子ザルのパンチくん、ママぬいぐるみの中で眠るのかわいすぎ#がんばれパンチ #市川市動植物園— ミハミハ （@mihamiha_trend） February 14, 2026
pic.twitter.com/byvm8ddWOq
育児放棄は動物界でもあるんだね…— ???????????????????????????????? ✴ （@hirokin0966） February 15, 2026
ぬいぐるみを握るその手が、いつか仲間の手を掴めますように…
母のぬくもりを知らずに生まれた小さな命が、たった一つのぬいぐるみを胸に、群れへ帰ろうとしている。
何があった？
市川市動植物園のニホンザル「パンチ」（生後6カ月・オス）
↓… pic.twitter.com/8zfc2Os0Tq
母親代わりのようにしてオランウータンのぬいぐるみに抱きついたり、肌身離さず持ち歩いたり･･･— NHKニュース （@nhk_news） February 19, 2026
話題になっている子ザルの「パンチ」
きょうの様子を紹介します↓https://t.co/ttvfNHTHu0#nhk_video pic.twitter.com/hRhE0SEzPb
毎日新聞に載っていた写真????— あんすぴ （@anspi_pf） February 15, 2026
（お借りしました）
パンチがあまりにかわいくて
こんな小さな時からオランママと一緒なんですね????#がんばれパンチ pic.twitter.com/2nHXiVtxo4
Panchi小猴的熱度延燒到歐洲大陸，西班牙IKEA更是把紅毛猩猩玩偶的產品介紹改成「Panchi的媽媽」。（擷取自X@IKEASpain）