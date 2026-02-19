為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美伊開戰倒數？ 波蘭總理發布緊急撤僑令：數小時後恐難逃離

    2026/02/19 20:13 即時新聞／綜合報導
    波蘭總理圖斯克敦促所有在伊朗的波蘭公民「立即撤離」，並直言撤離時間恐怕只剩數小時。（路透資料照；本報合成）

    波蘭總理圖斯克敦促所有在伊朗的波蘭公民「立即撤離」，並直言撤離時間恐怕只剩數小時。（路透資料照；本報合成）

    波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今日（19日）發出緊急警告，敦促所有在伊朗的波蘭公民「立即撤離」，並直言隨著美伊開火風險急速升溫，撤離時間恐怕只剩數小時。與此同時，美國在波斯灣一帶的軍事集結已達2003年伊拉克戰爭以來最大規模，五角大樓更透露美軍已做好戰前部署，軍事行動最早可能於本週末啟動。

    《天空新聞》報導，圖斯克警告現在正在伊朗的波蘭公民必須把握最後時機撤離，以免受戰火波及。他強調：「美伊之間爆發武裝衝突的可能性極高，或許在未來幾小時就將發生戰爭。」

    據瞭解，美伊雙方本週二在日內瓦結束第二輪間接核談判，但進展微乎其微。美國總統川普多次警告，伊朗若不完全放棄核計畫與鈾濃縮，將面臨「嚴重後果」。美國國土安全部發言人萊維特（Karoline Leavitt）直言，伊朗應明智地與川普達成協議，而非測試美國的耐心。

    美軍動向方面，目前已有兩支航艦打擊群在目標海域集結，包括正通過直布羅陀海峽趕往會合的「福特號」（USS Gerald R. Ford）與已在該區部署的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。過去24小時內，美軍又再加派50架F-35、F-22及F-16等戰機移駐前線。此外以色列安全部門以提高警戒至「最高戒備狀態」，已做好與伊朗開戰準備，以色列國防部更發布聲明表示，以軍正為可能爆發的多線作戰做準備，暗示戰線恐不只局限於伊朗。

    面對美軍「大軍壓境」，伊朗方面亦展現強硬立場，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在社群媒體發文反擊，宣稱伊朗擁有能將美國戰艦送入海底的武器，並於今日在阿曼灣發動與俄羅斯的聯合海上演習以示威懾。專家分析，美伊局勢已進入最後攤牌階段，若談判無法取得關鍵讓步，中東地區恐將爆發全面戰爭。

    林肯號航母戰鬥群。（路透）

    林肯號航母戰鬥群。（路透）

