防堵中共滲透後門！美參議員提案「一國一簽證」切斷中國移民捷徑

美國共和黨參議員史考特。（美聯社）

為防堵中國勢力滲透美國領地並遏止「生育旅遊」亂象，美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）近日提出新法案，要求取消現行中國籍人士進入關島及北馬利安納群島等美國太平洋領地的免簽證待遇。史考特強調，此舉旨在關閉中國共產黨對美滲透的「後門」，確保所有進入美國領土的中國人士皆經過嚴格的簽證審查。

據外媒《ap7am》報導，史考特提出的「一國一簽證」（One Nation, One Visa Policy Act），旨在取消歐巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden）政府時期遺留的簽證優惠政策。史考特指出，該計畫長期被北京方面利用來規避正常的移民審查，甚至成為中國籍人士潛入美國本土的跳板。他表示：「中共一向擅長利用美國的制度弱點，該計畫為中國國民提供了進入美國領地的快車道，儼然成為滲透美國的溫床。」

這項提案也針對日益猖獗的「生育旅遊」問題。史考特與多位參議員在致國土安全部（DHS）及內政部的信函中引述《華爾街日報》的調查指出，北馬利安納群島首府塞班島（Saipan）的中國產婦人數，從2009年的不到10人，暴增至2018年的近600人。這些人士利用14至45天不等的免簽待遇，藉由美國領土出生的公民權制度，為其子女取得美國籍。

此外，國安疑慮也是法案核心。史考特指稱，有情報顯示部分中國國民利用免簽進入塞班島後，試圖偷渡至關島或其他美國領地，甚至已有相關走私、偷渡集團。他強調：「現在是關閉這扇後門的時候了，美國絕不容許任何領土成為中共滲透與濫用的溫床。」

