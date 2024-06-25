發枝台語文獎學金命名有意涵 台南永康勝利國小逾百生獲獎

蔣發太孫玉枝台語文教育基金會頒發發枝台語文獎學金給台南永康勝利國小108位學生。（發枝台語文教基金會提供）

2024/06/25 20:29

〔記者劉婉君／台南報導〕為鼓勵國小學童學習台語，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會（簡稱發枝台語基金會）與台南永康勝利國小、國立成功大學台灣語文測驗中心合作，設立「發枝台語文獎學金」，今（25）日頒獎給永康勝利國小108位學生，獎項取名也紀念王育德、巴克禮等人對台灣教育及推廣台語白話字的貢獻。

發枝台語基金會每學期提供獎學金給永康勝利國小各班台語成績前3名的學生，獎項名稱依序為「蔣發太賞」、「孫玉枝賞」、「蔣化余纏賞」，以紀念基金會家族長輩。而學生參加校內台語文競賽，前4名的獎項為「林茂生賞」、「王育霖賞」、「王育德賞」、「蔣發太賞」；參加台南市級相關競賽前3名則可分別獲得「巴克禮賞」、「甘為霖賞」、「馬雅各賞」。

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成大台文系教授兼基金會執行長蔣為文、基金會董事鄭邦鎮及市議員朱正軒今天代表頒獎，其中，5年級的呂妮霓參加台南市台語字音字形獲第1名「巴克禮賞」；4年級萬芃君獲台語字音字形第2名「甘為霖賞」。此外，萬芃君同時拿下全市字音字形、全校台語朗讀優勝、台語科學期成績全班第1名。

蔣為文表示，基金會的宗旨在推動釘根台語的「台灣學」教育、促進台語文的標準化、普遍化及國際化，並落實聯合國「世界文化多樣性宣言」、「世界母語日」裡對各語言族群文化保障之精神。

各項獎學金的命名，不單凸顯基金會創立者家族長輩的姓名，更彰顯台南市在地對台語文有極大貢獻者，林茂生為台南出生的教育家，不僅是成大第1位台籍教授，也是全國第1位留美的哲學博士；王育霖為堅持公平正義、為台灣發聲的詩人檢察官；王育德為第1位接受現代語言學訓練並獲得語言學博士的台灣人；巴克禮、甘為霖及馬雅各均為推廣台語白話字文化有極大貢獻的傳教士。希望藉此讓更多學生了解並傳承前人對台灣語文及台灣文化的用心耕耘，並期待能拋磚引玉，帶動更多團體與學校合作投入台語文教學的推廣。

蔣發太孫玉枝台語文教育基金會頒發發枝台語文獎學金給台南永康勝利國小108位學生。（發枝台語文教基金會提供）

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