    台北光復南路大樓惡火！情侶嗆暈浴室雙亡 兒外出逃過死劫

    2026/02/01 07:49 記者陸運鋒／台北報導
    警消破門進入灌救時，發現情侶遭嗆暈倒臥在浴室內，經送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區光復南路一棟大樓昨天（1月31日）晚間8時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕赴搶救，抵達時，10樓已竄出火舌及濃煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於30分鐘左右撲滅，但警消發現邱姓男子及許姓女子情侶檔疑逃生不及嗆暈倒臥浴室，且已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，起火原因尚待調查。

    據了解，死者55歲許姓女屋主已離異，同住的兒子為超商員工，昨天因休假外出找朋友意外逃過死劫，許女有一女已嫁人未同住，至於61歲邱男則是許女男友，並非每天都住在該處。

    台北市消防局昨天晚間8時33分獲報，大安區光復南路這棟大樓發生火災，立即派遣各式消防車21輛、救護車5輛及消防人員67人前往救援，抵達現場時，發現為12層樓高的大樓，但10樓火勢已相當猛烈，消防人員隨即佈線並破門進入射水灌救，火勢於昨晚9時8分控制、9時18分撲滅。

    據知，警消在滅火期間，發現疑似躲在臥室內浴室的許女及邱男，但2人吸入過多濃煙遭嗆暈，倒臥在地已失去呼吸心跳，隨即將2人分別台北醫學大學附設醫院及國泰醫院救治，但2人急救至昨晚10時許，雙雙宣告不治。

    警消指出，起火戶已付之一炬，燒毀傢俱及裝潢，燃燒面積約50平方公尺，現場疏散大樓住戶共58人（31男27女），警方目前已連繫上許女兒子，確切火警原因，仍有待火調人員調查，2人死因待檢方相驗釐清。

    消防出派遣各式消防車21輛、救護車5輛及消防人員67人到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    警消趕抵現場時，發現10樓火勢相當猛烈，隨即佈水線進入灌救。（記者陸運鋒翻攝）

