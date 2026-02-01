2中老年登山客扭、挫傷 台東警義消19人雨中徒步4小時送下山醫治

警義消以捲式擔架（SKED）及簡易支撐架固定患者，再接力徒手運下山。（警消提供）

台東縣最近入夜常下雨，山路也更泥濘，大武鄉浸水營古道31日下午還是有80人登山團上山，其中70多歲男姓跌倒腰部重傷，50歲女山友腳部扭傷。台東縣消防局獲報後，出動19名警義消在山區大雨中徒步挺進，光是送下山就花約4小時，何況雨中徒步尋人，最終順利將2人送下山醫治。

台東縣消防局於31日下午14時36分接獲王姓領隊報案，指出其帶領之80人登山團體行經步道約9K處時，兩名團員先後發生意外。一名約50歲女性山友因腳部扭傷，行走困難；另一名約70多歲男性山友不慎跌倒，造成腰部劇烈疼痛；受限於現場地理環境崎嶇，且山區正逢強降雨、天色轉趨昏暗，傷者在多位山友陪同下移動極為緩慢，急需外界救援協助。

為爭取救援時效，消防局立即調派大武大隊及所屬大武、達仁、大溪等分隊，出動5車、警消15人、義消4人，共計19人組成搜救隊伍。搜救人員於傍晚17時許，在步道約11.5K附近接觸兩名傷者，隨即進行包紮處置，並利用捲式擔架（SKED）及簡易支撐架固定。

由於大雨導致山路濕滑泥濘，搜救人員在視線不佳的環境下，克服地形障礙以人力接力搬運，奮力將傷者往登山口撤離。

在搜救人員努力不懈之下，2名傷者分別於晚間20時30分（女性50歲）、21時30分（男性70歲）平安抵達登山口，並後送大武急救站接受進一步醫療處置。

台東縣消防局特別呼籲近期山區氣候不穩，強降雨易造成步道濕滑，民眾登山前應密切留意天氣預報，並充分考量山區氣候多變的特性。登山時應隨時注意腳下狀況，尤其高齡山友應衡量體能，務必備妥足夠的雨具、燈具與通訊設備，以確保個人安全。

