    首頁 > 社會

    逼問寵物貓下落 家暴女超商內勒頸同性伴侶

    2026/02/01 08:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    僅因愛人不願透露寵物貓下落，劉女竟在超商對她電線勒頸施暴。（情境照）

    新竹劉姓女子先前對同居同性伴侶陳女家暴，因而吃上暫時保護令，需遠離陳女，沒想到劉女火大陳女不願說出二人先前所養寵物貓下落，兩度在超商公然施暴，不僅拿電線勒頸且揮拳打臉，新竹地院依違反保護令罪判刑。

    法官調查，劉女與陳女為同居同性伴侶，先前劉女因對陳女有不法侵害行為，前年8月新竹地院核發暫時保護令，裁定命劉女不得對陳女實施身體或精神上之騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為，不得騷擾、接觸、跟蹤、通話及通信，並應遠離陳女住居建築物大門口至少100公尺。

    劉女氣憤陳女不願告知寵物貓下落，113年11月29日凌晨3點多，在新竹市某超商門市內，持充電線勒陳女脖子，且未經陳女同意，騎走陳女機車離去，以此方式對陳女實施精神上不法侵害及騷擾而違反保護令。

    後來兩人為了商討返還機車事宜，遂相約在新竹市某超商門市，劉女在用餐區內徒手毆打陳女臉部2次，陳女欲離開時，劉女徒手抓住其衣領，並將陳女向門市內拉扯，妨害陳女離開之權利。

    法官審酌劉女明知保護令裁定內容，卻因劉女不願告知寵物貓下落，情緒激動，而以此方式違反保護令，漠視公權力，欠缺守法意識，最後依違反保護令罪判處拘役50天。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

