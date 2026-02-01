李貞秀若未放棄中國籍就當立委 官員：行政機關可拒提供資料及答詢

立法院民眾黨黨團將遞補六位不分區立委，李貞秀將成為我國首位中配立委（見圖），不過內政部至今尚未收到她放棄中國籍證明。（資料照）

立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，後天（3日）將宣誓就職，其中包括將成為我國首位中配立委的李貞秀。由於李尚未出具申請放棄國籍證明，知情官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長，他們也可以不用回答。

內政部已多次發函給立法院說明，依「國籍法」第20條規定，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國國籍，並在就職1年內要完成相關手續。李就職後，內政部將行文立法院，了解李是否放棄中國籍。

官員強調，「放棄國籍不是嘴巴說說」，中國國家移民管理局官方網站本來就有中華人民共和國「退籍證書」，「有表格要下載，要填寫清楚，然後寄出去，李貞秀要向內政部證明有做這些動作，就職前可出示相關影本與文件」。

李貞秀若沒申請放棄中國籍，官員表示，這樣就職就是無效，不過，他也坦言，由於立法院是執行機關，如立法院仍讓李宣誓就職，也給李薪水與辦公室，甚至讓她聘國會助理，在立法院活動，但未來她要向行政機關調閱資料，行政機關就沒辦法配合，甚至李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長，他們也可以不用回答。

如李貞秀就職時出示申請放棄國籍，最後卻未在一年內完成手續，這一年內，仍可參與機密會議及取得機密文件，而根據中國的「國家情報法」，有權要求公民和組織在境外協助進行情報蒐集工作，因此李貞秀仍有洩密疑慮，對此，官員說，政府只能依法行政，希望立法院能不要讓她進入國防外交委員會，也不要讓她看機密文件。

對於國籍法的規定，是否變相給李貞秀1年任期，如果時間到，立院屆時是否也能拒絕配合內政部把李貞秀撤職？官員坦言，「當然會面臨這個問題，老實說這確實也是問題」，但目前僅能依照「國籍法」程序來進行。

