    首頁 > 社會

    北市信義區民宅清晨大火 救出1男1女送醫女一度命危

    2026/02/01 10:54 記者姚岳宏／台北報導
    北市吳興街民宅清晨發生火警，火勢一度猛烈。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市信義區吳興街一處民宅今日清晨發生火警，現場火勢一度猛烈，導致兩名住戶吸入過多濃煙送醫，其中一名年約50歲女子逃生時於梯間受困失去意識，所幸經搶救後恢復心跳，消防火調人員初步檢視火場，這起險釀人命意外疑因「電線老舊走火」，詳細起火原因仍待查。

    信義分局吳興街派出所上午6時31分接獲通報，在信義區吳興街368巷內發生火警，警方會同消防人員到場時，該處6層樓建築的4樓已全面燃燒，現場疑有住戶受困，經全力搶救後，4樓一名男性住戶先被救出，因吸入性嗆傷送往台北醫學大學附設醫院治療；另於5樓樓梯間發現一名女性住戶一度無意識，上救護車時已恢復心跳，送國泰醫院持續觀察。

    由於案發時正值清晨時分，許多住戶仍在睡夢中，消防局獲報後出動各式消防車32輛、救護車6輛及103名救災人員馳援；現場4樓火勢猛烈，一度延燒到5樓窗台，燃燒面積約30平方公尺，搜救人員成功疏散9名住戶，救出兩名傷者。

    火警發生時警消趕赴現場。（記者姚岳宏翻攝）

