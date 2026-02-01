傷心耶誕夜！女友想復合前任 醋男刺破情敵肚判刑5年2月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮黃姓男子不滿交往中的女友，竟在耶誕夜與柯姓前男友牽手，還當面跟黃男表態「想與前任復合」。黃男醋勁大發，竟持半齒半刃的尖刀猛刺情敵腹部，造成柯男腹主動脈破裂、小腸受損命危。花蓮地方法院審理後，雖黃男辯稱只是想「刺大腿」教訓對方，但法官認定其用力猛烈且攻擊要害，日前依殺人未遂罪判處有期徒刑5年2月。

檢警調查，20多歲黃姓男子在2022年耶誕夜得知女友在花蓮市區某酒吧與柯姓前男友飲酒且互動親密，隨即夥同杜姓友人前往興師問罪。黃男到場後質問柯男「為何要這樣對我？」並怒摔酒瓶。隨後黃男與杜男強押柯男上車，並要求女友也一同上車「把話講清楚」，女友在車內竟直接對黃男坦承：「想要跟柯男復合」。

一行人下車爭吵，黃姓男子持一把刀柄長13公分、刀刃長15.5公分的尖刀，對柯男怒嗆：「要弄死你」，猛力朝其腹部刺去，柯男中刀後當場倒地不起，黃男見闖下大禍隨即趁隙逃逸，柯男被緊急送往醫院搶救，傷勢相當嚴重，一度發出命危通知。黃男為躲避刑責逃亡遭到通緝，直到2023年才到案被法院裁定羈押。

法院審理時，黃男雖然坦承持刀傷人，但矢口否認有殺人犯意。他辯稱當時是因為柯男先動手掐他脖子，他為了掙脫才揮刀，原本只是想「刺大腿」讓對方鬆手，是因為緊張才誤刺腹部。辯護律師也幫忙求情，認為黃男若是蓄意殺人，可以連續攻擊，但他只刺了一刀，應僅構成傷害罪。

法官檢視證據認為，黃男當時預藏刀械，且腹部有肝、脾、胃等重要臟器，腹主動脈更在深處，能刺破主動脈顯示黃男下手極重，柯男經修補手術並放置血管支架後，才幸運撿回一命，顯見用力之猛，主觀上已有殺人的不確定故意，不採信其「誤刺」的辯詞，依殺人未遂罪判處有期徒刑5年2月，全案仍可上訴。

