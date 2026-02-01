為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    搶銀行？ 中正一分局防搶演練以「第一視角」震撼呈現

    2026/02/01 10:45 記者王冠仁／台北報導
    中正一分局舉辦防搶演練。（記者王冠仁翻攝）

    有鑑於農曆春節將至，北市警中正一分局在近日於轄內的土地銀行台北分行舉辦防搶演練，由同仁穿戴「馬面」面具扮演搶匪，警方同時導入「第一視角」影像紀錄，完整呈現警方戰術銜接及應變處理能力，

    模擬真實警匪對峙情境，過程逼真嚴謹，展現警方打擊犯罪決心。

    中正一分局說，本次演練情境設定為兩名歹徒配戴「馬頭面具」，意圖趁年關之際闖入銀行行搶；歹徒持槍喝令行員交付現金，並於現場投擲煙霧彈意圖製造混亂。面對突發狀況，銀行行員依平日訓練冷靜應對，迅速啟動警報系統並通報警方，同時巧妙與歹徒周旋，爭取警方到場處置時間。

    演練期間，警方接獲報案後，立即啟動快速反應機制，調度線上巡邏警力及快打部隊火速趕抵現場進行封鎖與管制。演練中，警方運用談判技巧安撫歹徒情緒，成功誘使其釋放人質；隨後在歹徒駕車逃逸之際，以優勢警力精準攔截圍捕與強勢壓制，順利將歹徒逮捕歸案。

    中正一分局表示，此次演練旨在驗證金融機構與警察機關之橫向通報聯繫機制，強化員警及行員面對搶案時臨場應變處置能力，並透過第一視角影像呈現，讓民眾更具體了解警方執法過程與防搶應變之重要性。

    警方也提醒，年關將近，民眾及公司行號如需提領大額現金，請務必提高警覺，留意周遭可疑人事物，並可向警方申請「護鈔協助」，以確保民眾生命財產安全，安心迎接馬年佳節。

