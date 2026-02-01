蘇貞昌父女對新北無貢獻？更多人舉政績打臉怒批帶風向

有網友質疑前行政院長蘇貞昌和立委蘇巧慧對新北沒貢獻，卻反遭大批網友打臉。（圖擷取自Threads）

2026年新北市長選舉，民進黨由黨籍立委蘇巧慧披掛上陣，但近期有網友在社群平台PO文，指「新北有蘇貞昌很可憐」、「蘇巧慧橫空出世」，卻遭到更多網友打臉說：「蘇貞昌時代是北縣的光榮時代」、「現在的新北市是蘇貞昌規劃完成的，後面的市長只是在吃老本」、「蘇巧慧已經當立委10年了，什麼橫空出世」，掀起網路論戰。

網友在Threads貼文說，覺得之前我們新北人有蘇貞昌這個選項就已經夠可憐了，現在沒完沒了，橫空出世一個蘇巧慧，拜託你們蘇家不要再來禍害新北市民了。

未料文章一出，引起更多網友打抱不平，怒批原PO亂帶風向，有人說，新北市在蘇貞昌執政的8年下滿意度很高，尤其是一鄉一特色，幫助新北每一個地方找到特色，發展在地經濟，後面的新北市長都只有在吃他的老本；也有人說，周錫瑋、朱立倫、侯友宜執政，才覺得新北超可憐。

還有人提到，蘇巧慧我不清楚，但蘇貞昌做得可是非常好，板橋後站改變、雙和醫院等，別讓你的發言感覺那麼無知可悲；也有網友表示，現在新北市大部分的公共建設有一大票是吃蘇貞昌的老本，後面的周錫瑋、朱立倫根本沒啥屁用。

另外，也有人提到，新莊運動公園、二重疏洪道原本都是荒煙蔓草，直到蘇縣長任內才完成相關計畫，會有人這麼瞎看不到嗎？還有人認為，新北市有蘇貞昌是最有城市光榮感的時期，你新北人？

更有網友列舉蘇貞昌的政績，包括中和4號公園的國家圖書館、新北河濱公園、各行政區重劃、三峽北大特區、新莊副都心、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷博物館等，都是蘇貞昌任內規劃，怒批原PO根本是假新北人，不然就是太年輕了，不懂過去真可悲。

