    結婚隔天中配就落跑逾20年未共同生活 丈夫休妻法院判准

    2026/02/01 08:56 記者蔡彰盛／新竹報導
    陳男結婚隔天中配新娘就落跑，去戶政辦離婚還被逮捕遣返送中。（情境照）

    新竹辦桌廚師陳男到中國旅遊時認識張女，將她娶回台灣隔天就落跑，5年後張女突然現身，陳男火大帶她到戶政事務所辦離婚，卻被工作人員通報警方到場抓走張女，說她因犯案要被遣返回去，20多年來結了這麼一個不知所云的婚，陳男氣得向新竹地院訴請休妻，法官判准。

    陳男說，先前去中國旅遊時結識張女並交往，92年7月在中國結婚，隨即返台辦理結婚登記。

    沒想到張女在他家住1天就無故離家，約1個多月後回來，原本說要協助他的辦桌餐飲事業，但又無故離家，時隔約5年後，張女突然返家，又說父親去世要回中國，陳男表示無法過去、也無意願繼續跟她相處，二人遂一同至戶政事務所辦理離婚手續。

    戶政事務所工作人員看見張女資料，突然通報警察，將張女帶離，說張女因犯案，要將她遣送回中國，夫妻20年來已無任何聯繫，張女顯然已無意共營婚姻生活，夫妻間顯有難以維持婚姻之重大事由，因此提告休妻。

    法官調查，陳男主張張女來臺後旋即無故離家不歸，嗣遭遣返，二人此後即無聯繫，經法官調取張女入出境資訊，發現張女雖多次入境臺灣，卻始終未與陳男聯繫，顯見已無與陳男共組家庭、維繫婚姻生活之意欲，夫妻婚姻已名存實亡。

    法官審酌夫妻於92年間結婚，同年即分居迄今，已逾20年未共同生活，長期以來徒有夫妻之名而無夫妻之實，陳男訴請休妻為有理由，應予准許。

