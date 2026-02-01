為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗港都爆炸2死14傷！官方稱瓦斯氣爆 西南邊境也傳爆炸

    2026/02/01 07:59 即時新聞／綜合報導
    伊朗南部港市阿巴斯31日傳出爆炸，在局勢緊張之際引發外界聯想，不過伊朗官方宣稱這是瓦斯氣爆意外。（美聯社）

    在美軍逼近伊朗之際，伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）31日傳出爆炸，引發外界聯想。當地官員表示，爆炸事件起因是一棟住宅大樓瓦斯外洩所致，伊朗媒體也否認與攻擊或蓄意破壞有關。

    綜合外媒報導，伊朗國營電視台報導指出，爆炸發生在該市莫蘭大道（Moallem Boulevard）一帶，一棟8層樓住宅大樓遭波及，「兩個樓層、數輛車輛及多間商店遭到毀損」。這起爆炸事件造成至少2人死亡、14人受傷。

    消防首長利阿蓋特（Mohammad Amin Lyaghat）受訪時表示：「阿巴斯這起大樓事故的初步原因是瓦斯外洩後導致爆炸。這是目前的初步判斷。」

    在爆炸發生後，社群媒體流傳爆炸是針對伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）海軍司令，但這項說法被革命衛隊駁斥。一位美國官員告訴《CNN》，爆炸與任何美國軍事行動無關；另一位以色列官員也表示，以色列並沒有參與其中。

    伊朗官方媒體《德黑蘭時報》報導指出，在靠近伊拉克邊境的阿瓦士市（Ahvaz）於31日發生另一起瓦斯爆炸，造成4人死亡，目前暫無更多資訊。

    阿巴斯發生的爆炸事件共造成2死14傷。（美聯社）

