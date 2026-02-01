為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱伊朗正談判 川普：看看會發生什麼吧！

    2026/02/01 07:50 即時新聞／綜合報導
    川普表示，伊朗正在與美方談話，看看能不能達成些什麼，「否則就看看會發生什麼事吧」。（歐新社）

    美國總統川普威脅軍事行動並派遣「林肯號」航艦為首的打擊群逼進波斯灣，與此同時伊朗全軍也進入備戰狀態，中東地區緊張情勢一觸即發。川普接受《福斯新聞》白宮記者海因里希（Jacqui Heinrich）專訪時談到，伊朗正在與美方談話，看看能不能達成些什麼，「否則就看看會發生什麼事吧」。

    川普提到：「我們有一支龐大的艦隊正朝那裡前進，比我們在委內瑞拉時擁有的還要大，而且其實我們在那裡目前仍然有艦隊部署。」此外，有中東地區官員向《福斯新聞》透露，沙烏地阿拉伯不會允許美國使用其領空或基地發動攻擊，另一名來自海灣合作委員會（GCC）成員國的政府高層也提到，美國並未和中東地區盟友分享任何有關伊朗的目標與計劃。

    對此川普則對海因里希說：「我們不能把計畫告訴他們。如果我把計畫告訴他們，那幾乎就跟把計畫告訴你一樣糟，其實還可能更糟。」川普提到，伊朗經常提出談判，但上次談判時，美方原本要將其核計畫消除，但沒有成功，「你知道的，後來我們用其他方式把他除掉，接下來就看看會發生什麼事吧」。

