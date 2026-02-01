北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

今日北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷。（資料照）

中央氣象署指出，今日（1日）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨，民眾外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，早晚請適時增添衣物以免著涼。若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門為「普通」等級，中部零星地區達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（2日）至週二（3日）清晨大陸冷氣團持續影響，北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。週二（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；各地水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

週一與週二低溫預測，西半部及宜花13至15度，台東及澎湖17至18度，金門11至12度，馬祖9至10度；高溫方面，北部、宜花及澎湖、金門17至20度，中南部及花蓮23至26度，金門17度，馬祖12度。

週三（4日）至週五（6日）白天各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。週五晚間將有鋒面接近，週六（7日）將有鋒面通過及另一波大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 13 ~ 19 16 ~ 25 14 ~ 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

