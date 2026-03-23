川普稱伊朗「政權更迭」進行中 美尋求委內瑞拉模式

美國總統川普宣稱，美方代表正與1位身分不明的領袖舉行談判，伊朗的「政權更迭」正在進行中。（路透）

美國總統川普23日宣稱，美方代表正與1位身分不明的領袖舉行和平談判，伊朗的「政權更迭」正在進行中。

法新社報導，川普在佛羅里達州向記者發布這項出人意料的聲明，對於美方接觸的對象細節著墨不多，但表示「不是最高領袖」穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

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川普將這位身分不明的談判代表形容為「高層人士」，而且是「最受尊敬的人和領導者」。伊朗官員是在他威脅攻擊發電站的壓力下主動聯繫，「是他們打來的，我沒打。」「他們想要達成協議，而我們也非常願意達成協議。」

川普在登機前告訴記者，「我們今天將會聚在一起，可能是透過電話，因為很難找到一個國家——我猜，他們很難出來。」

川普發表這番言論前不久，才剛收回在隔天轟炸伊朗發電站的威脅。這項局勢升溫促使伊朗矢言將對區域敏感目標進行報復，進一步攪亂美國與全球經濟。

川普在其「真實社群」（Truth Social）發文宣布，他將給予5天的談判時間，但若談判未能產生結果，他隨後告訴記者：「我們就會繼續盡情轟炸。」

川普表示，與伊朗談判代表已經達成「重大共識」，美國的條件包括伊朗放棄任何核野心，並交出其濃縮鈾庫存。

伊朗已在美國與以色列的轟炸中折損大批領導人物。穆吉塔巴．哈米尼是前任最高領袖之子，但自戰爭爆發以來，他從未在公開場合露面，美國官員表示他可能身受重傷。

川普暗示，他正在尋求一種類似委內瑞拉的安排；今年1月，美軍推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），委國目前由獲得美國支持的前副總統羅德里格斯管理。

川普說，「看看委內瑞拉，進展得多順利」「也許我們在伊朗也能找到那樣的人。」

然而，伊朗媒體聲稱，目前並未進行任何旨在結束戰爭的談判。梅爾通訊社（Mehr news agency）引述伊朗外交部的說法指出，德黑蘭與華府之間沒有任何談判，川普的言論只是企圖推動能源價格下跌的一部分。

油價已對川普造成日益嚴重的政治問題，因為美國民眾抱怨加油站價格上漲，而這正值至關重要的11月期中選舉即將到來之際。

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