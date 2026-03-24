柯文哲宣判倒數1》帳冊證人證詞相互補強 「挑戰司法」面臨重判

柯文哲涉入的京華城案、政治獻金案，一審將於3月26日宣判。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，一審將於26日宣判，檢方依貪污治罪條例等罪嫌起訴，求刑28年6月。法界人士分析，若USB硬碟中的EXCEL檔案能與證人證詞相互補強仍具證明力，恐被認定涉及公益侵占與收賄；另柯多次攻擊司法公信力，若法院認定犯後態度不佳，刑度恐再上修、面臨重刑，但合併執行上限仍為30年。

柯文哲於市長任內多次與威京集團創辦人沈慶京私下會面，並在京華城案敏感期間收受人頭捐款210萬元，USB檔案中另記錄沈慶京給1500萬元款項。柯於政治獻金案被控透過木可公司、眾望基金會及新故鄉協會等單位，將選舉募款及相關資金轉入，涉嫌規避監督機制並挪用資金，金額達6234萬餘元；另在未取得監察院許可前收受捐款，並將政治獻金轉為營利用途，違反政治獻金法。

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依照我國法律，收賄須具備「對價關係」，柯案難找金流，檢方在柯家中查扣的USB行動硬碟的工作簿EXCEL檔案，並交叉比對該工作簿，包含收沈慶京1500萬的「小沈1500」、柯在辦公室踩飛輪收現金的「陳盈助300」，就連親信蔡壁如證明USB檔案是柯所做，柯卻一路裝傻。

名綸法律事務所主持律師房彥輝分析，檢方以USB內EXCEL檔為關鍵證據，並交叉比對內容，包括「小沈1500」、「陳盈助300」等紀錄，經證人證詞補強，且於審判中經雙方詰問確認，仍可能被法院採信認為柯涉犯公益侵占罪與違背職務收受賄賂罪。

至於圖利部分，房彥輝表示，若公務員證詞，可認定容積放水的圖利行為是柯強力主導，他仍難以將法律責任推卸給都委會或公務員，且若相關事證可證明柯是明知違法仍執意為之，卻推說不知情，則可能會被認定為犯後態度不佳，而於量刑時加重刑度。

房彥輝分析，政治獻金案涉及2件公益侵占罪，檢方求刑5年、6年，已屬偏重；若法院認定柯犯後態度不佳，刑度仍可能上修，相關部分合計可能達10年。至於京華城案，若圖利與收賄成立，合併判刑可能上看20年。

律師陳君瑋分析，柯文哲會判10年以上、15年左右，最高可能會到20幾年，主要原因是柯文哲涉及的可能有7年以上的圖利、10年以上最重無期徒刑的行賄、1到7年的公益侵占，京華城案創下首例提高容積率到840％，且未達都更標準卻走都更程序，可能構成7年以上重罪。

行賄的部分，陳君瑋說，證人朱亞虎承認交付210萬元，另沈慶京給1500萬元，雖無直接目擊，但即使不認1500萬元，210萬元仍足構成賄賂罪，刑度則會在10年以上。至於公益侵占，政治獻金被個人使用，如購置房產等，且涉及多筆、多次行為，證人與USB資料均指向金流屬實，可能成立；綜合判斷，可能落在15年至25年間。

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