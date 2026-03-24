關鍵通話曝！路透：倒數48小時納坦雅胡「說服川普報復哈米尼」

《路透》報導，以色列總理納坦雅胡（右）上月於電話會議中，ˇ力主刺殺伊朗最高領袖哈米尼（中），可能促使美國川普（左）批准對伊朗的軍事行動。（法新社資料照）

《路透》引述3名消息人士說法獨家披露，美國、以色列對伊朗發起軍事行動不到48小時之前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統川普（Donald Trump）通了電話，討論這場複雜戰爭。消息人士直指通話極為關鍵，促使這位曾在競選期間反對此類戰爭的美國領導人同意空襲德黑蘭。

《路透》報導，軍事行動前一週，川普和納坦雅胡均接獲情報得知，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其主要助手將在德黑蘭的一處住所會面，適合執行「斬首」行動。與美國不同，以色列經常針對敵對國家最高領導人發動突襲。

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美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後德黑蘭當局幾乎封鎖了荷莫茲海峽，導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

最新情報顯示，3名掌握通話情況的消息人士告訴《路透》，納坦雅胡與川普的電話會議從2月27日晚間提前至27日上午舉行。會議此前從未曝光。

不願具名的消息人士透露，通話過程中，納坦雅胡堅決推動他數十年來力主的軍事行動，認為這是斬首哈米尼、報復伊朗早前試圖暗殺川普的最佳時機。美國情報單位認為，德黑蘭曾密謀於2024年美國總統競選活動期間刺殺川普。

美國司法部指控1名巴基斯坦男子試圖在美國境內招募人員刺殺川普，計劃旨在報復華府2020年擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

消息人士稱，2月27日通話發生時，川普已經批准了美國對伊朗採取軍事行動的構想，但尚未確認美國將於何時或在何種情況下介入。行動前夕，美軍一直在該區域加強軍事部署。

《路透》無從得知納坦雅胡的論點是否對川普下令發起攻擊造成影響，但電話會議確實是以色列領導人於行動前最後一次向美國總統發表相關陳述。

3名消息人士均表示，通話內容以及「刺殺伊朗領導人時機即將流逝」的情報，是促使川普最終在2月27日授權軍方啟動「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY）的催化劑。

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