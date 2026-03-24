桃園計程車淪陷？她搭車遇運將收聽中國電台 一查專門搞統戰的！

沐容週一在社群分享自己在桃園高鐵搭計程車時，司機竟然在聽中國的統戰電台。桃園高鐵站計程車示意圖，與本文無關。（資料照）

中國統戰無孔不入！去年大罷免期間擔任罷團幹部的正妹志工「沐容」，週一在社群分享自己在桃園高鐵搭計程車時，司機竟然正在聽中國的統戰電台，而且這不是個案，不少基層民眾可能都在默默接受洗腦，引發網友熱議。

沐容23日在Threads發文表示，她在桃園高鐵搭排班計程車，遇到一名正在聽中國電台的司機，內容大致上在說台灣民調顯示有幾成的民眾不信任美國，還提到了中日關係，從她聽到的片段內容，可以發現中共的認知作戰對象不只有台灣，對岸同時也在試圖削弱日本民主化的正當性。

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沐容好奇為何台灣可以收聽到中國的廣播，特別去查了司機在聽的頻道「549khz」，發現居然是統戰電台「台海之聲」，過去我國法務部布調查局發布「中共對台統戰宣傳的分工及其影響」的報告中就有提到該電台，沐容忍不住直呼：「這問題是不是有點嚴重啊，不是第一次看到司機在聽這個電台了！」

沐容忍不住跟該名司機攀談，詢問為何能聽到中國的電台？司機有些支支吾吾，宣稱自己是隨便轉的，還說「你不想聽我就換台啊」。沐容並未要求換台，而是想了解司機為何會願意停在該頻道繼續收聽相關內容，司機稱：「就聽聽看人家怎麼講啊，要不然我們有些資訊，也沒有……網路或電視有的都是騙人的、亂講的……」

其實先前包括林楚茵、林靜儀、賴品妤等立委或前立委就召開過記者會，指出在搭乘計程車時，常會聽到司機播放中共經營的電台，如「台海之聲」，該電台藉由廣播散播統戰言論，被視為中共對台心理戰的一部分。如果乘客不像沐容會主動提出疑問，那麼很有可能就會被動接受了中方統戰資訊。

網友紛紛表示，「這司機的邏輯真心不懂，網路、電視都是騙人的、亂講的，然後這個廣播就是真的，好神奇啊！」、「她很慌，而且她一直說所以你認為這是洗腦？很典型防衛型溝通，表示她內心很清楚這統戰台是有問題的，所以預設了乘客會對她產生負面評價」、「聽司機的講話，好像沒帶什麼惡意，又好像已經進入洗腦的初期了樣貌」、「這已經是國安問題了」

桃機計程車示意圖，與本文無關。（資料照）

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