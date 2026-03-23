魏哲家酸中國機器人很囂張？她列歷任台積董座語錄：跟二百五不同！

魏哲家近日獲亞洲大學頒發名譽博士學位。（資料照）

台積電董事長魏哲家近日酸中國機器人「好看頭而已」，結果被部分人士批評，還有財經專家說魏哲家「飄了」。對此，財經網紅胡采蘋列出歷任台積電董事長的霸氣語錄，直言「台積電的董事長們都是這樣講話啦！」

亞洲大學21日頒發名譽博士學位給魏哲家，魏哲家發表演說時，強調AI技術對於製造機器人服務人類很重要，但他表示酸中國的機器人「好看頭而已」，並自信機器人大腦95％由台積電製造。魏哲家的發言一出引發熱議，部分人士不滿他酸中國，「不敗教主」陳重銘還批魏哲家「是不是有點飄了？領導人過度自滿，是企業的大忌諱。」

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陳重銘還稱，「他說大陸的機器人沒用？這有點自欺欺人了，對岸的無人機比台灣進步太多了。機器人真的裝上功能後，絕對不會只是跳來跳去。台積電領先的是高階製程，可以在更小的體積，裝進更多的功能，適合手機這種輕薄的小物件。至於汽車、機器人、飛彈、無人機……，因為體積很大，不一定要裝最先進的晶片喔！大陸自己國產的晶片就嚇嚇叫了。批評人家機器人跳來跳去，『沒用，好看頭而已』，真的是有點飄了！」

對此，胡采蘋今天在臉書發文，「其實魏哲家講的就是這個領域大家都知道的事情，春晚機器人是每一步都花很長時間調校的，大量的工程師不斷改程式、訓練動作，一直重複做到從上台到下台都很流暢為止，只要有一點卡就要改程式，大量的人力在背後改了很長時間，才能有春晚的效果。但是如果你要機器人立刻走過來，或者現場跳一個Jisoo舞，他是絕對仆街的。」

「目前機器人還是看馬家軍（馬斯克）Optimus，馬家軍有進展，中國機器人才會跟進、模仿、大量生產，也就是複製『優化特斯拉』的路徑。我覺得中國產業絕對有很多很強的地方，但是目前這個領域的確全世界都在等馬斯克發話。」

她接著說：「至於魏哲家到底有沒有很飄、過度自滿、口氣太大、企業大忌、不如張忠謀、快要完蛋呢？來來來，大家看一下魏哲家的前任們都是怎麼講話的。2015年中共紫光集團董事長趙偉國來台灣，放話要買台積電跟聯發科，趙偉國說他都要買，結果張忠謀回答：你買不起。張忠謀的下一任董事長是劉德音，劉德音在2024年退休，最後一次出席股東會的時候，大家都很期待劉德音今天要說什麼。當時台積電已經接近一千元，然後劉德音說：買台積電。」

「所以魏哲家有很囂張嗎？台積電的董事長們都是這樣講話啦，人家是世界第一名，絕對的優等生，人家講話的氣勢，本來就跟那些靠鞠躬哈腰混吃混喝騙騙鄉民的二百五不一樣啦。」什麼叫雞棲鳳凰食，牛驥同一阜，二百五噴哲家，今天大家應該都深刻的感受到了。

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