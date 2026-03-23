國民黨桃市議員中壢初選競爭激烈 他控選舉看板被破壞…警火速逮人函辦

中壢區由龍平里長轉戰市議員的李慶融，指懸掛在中壢區中山東路一處選舉看板臉部遭人吐檳榔汁破壞。（李慶融提供）

國民黨桃園市黨部日前公告下屆桃園市議員選舉提名作業，25日起將受理領表登記，其中，中壢區由龍平里長轉戰市議員的李慶融，懸掛在中壢區中山東路二段一處圍牆的選舉看板臉部日前遭人吐檳榔汁破壞，他除了向中壢警分局普仁派出所報案提告毀損案，也呼籲選舉應回歸理性，支持者不要對選舉看板有負面情緒宣洩，盼端正選風讓選舉更理性看待。

對此，中壢警分局今日說明，此案由偵查隊及普仁所組成專案小組擴大調閱周遭監視器畫面，查獲46歲羅姓男子涉嫌於3月18日早上騎自行車外出行經看板該處停下吐檳榔汁；羅男到案後表示知道自己做錯事，也不知當時為何想吐檳榔汁在看板上，事後覺得深感抱歉，全案訊後依毀損函送桃園地檢署偵辦。

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中壢選區人口數為桃園第2多，現有11席議員，分別為民進黨5席彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真、徐景文；國民黨4席有議長邱奕勝、梁為超、葉明月、吳嘉和，另有無黨籍謝美英、劉曾玉春。徐景文與吳嘉和確定不參選連任，國民黨檯面上將參與初選者，包含吳嘉和兒子吳睿霖、前市議員劉安祺、李慶融、新北市長侯友宜辦公室秘書彭康傑。各參選人除勤跑基層外也掛起競選廣告，競爭激烈。

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