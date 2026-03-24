蕭旭岑：「有心人士」持續影射匿名放話 絕對正面以對

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

針對「鏡週刊」今（24）日報導前總統馬英九握有明確證據證明近年確實「有人」一直以馬辦名義在中國「做一些事」，讓馬英九深感不妥，近期才會授權親信金溥聰、高華柱處理馬英九基金會人事，過去擔任馬英九基金會執行長的國民黨副主席蕭旭岑上午在臉書發文回應：「有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，我絕對正面以對。」

蕭旭岑表示，他從離開基金會至今都沒有針對這件事做積極回應，原因就是兩岸和平、台灣能源政策、國防議題等大是大非的事情，等著國民黨去推進，他不希望基金會的內部風波，影響到國民黨主席鄭麗文以及國民黨的推動。

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蕭旭岑並強調，他對馬英九「感念與感謝」，馬對他有恩，因此即便他可能會「遭受一些誤解，也要維護馬英九及馬家人」，但不代表「有心人士」可以利用這一點，瘋狂對他抹黑、打擊兩岸關係。

蕭旭岑還說，祝福馬英九基金會未來繼續努力，為馬英九以及兩岸交流加油，「但如果針對我個人的操守繼續抹黑或不實指控，我一定捍衛到底。任何想要破壞兩岸和平與兩岸青年交流的惡勢力，我一定堅決對抗到底。」

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