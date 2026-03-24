「只不過說他是狗！」李貞秀深夜直播痛哭批鍾小平造謠、壞人

昨深夜李貞秀又突然開直播批鍾小平造謠，並稱「我罵他狗，現在輿論都罵我」，她也砲轟綠營支持者是要怎樣，要看到陸配被打得很可憐才滿意嗎？李貞秀也稱，看到有人在留言支持她，「讓她忍不住哭了」。（圖擷自YouTube）

國民黨籍台北市議員鍾小平近日在政論節目驚爆，他有「中配樁腳」成功放棄中國籍，近期陷入國籍爭議的民眾黨中配立委李貞秀竟為此嗆鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」。昨深夜李貞秀又突然開直播批鍾小平造謠，並稱「我罵他狗，現在輿論都罵我」，她也砲轟綠營支持者是要怎樣，要看到陸配被打得很可憐才滿意嗎？李貞秀也稱，看到有人在留言支持她，「讓她忍不住哭了，所以想把這個時刻紀錄下來」。

李貞秀擁有中華人民共和國國籍的爭議未歇，鍾小平日前說他的中配樁腳成功放棄中國國籍，打臉李貞秀說法，李貞秀昨日竟在內政委員會上當著媒體的面形容台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」。鍾小平對此強調，立委的素質還是很重要，是個人修養。李貞秀「把人當狗，我把狗當人」。

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昨深夜李貞秀又在直播開罵鍾小平，她質疑明明是鍾小平在造謠，「讓所有人來罵我」，所有的人掉頭來罵她這麼囂張在罵人，她也強調從來沒有陸配放棄國籍成功過。

李貞秀也稱，在立法院的時候所有的綠營立委圍著她、叫我滾出去的時候，「我比個倒讚，所有人也罵我」。她也點名綠營支持者現在是要怎樣？「要看到中配被你們打得很可憐，一定要窮困潦倒，逆來順受你們才高興、你們才滿意嗎？」

李貞秀也提到，她本來不想說了，但查看她的直播發現有人留言支持她、鼓勵她，「讓她忍不住哭了，所以想把這個時刻紀錄下來」、「我覺得公道自在人心，時間一定會看得出來誰是好人誰是壞人」。

李貞秀也說，「我講了100遍我效忠中華民國，然後他們用別的東西打你，我講了100遍我用台胞證」，她也再次質疑鍾小平造謠，並稱「所有人都知道鍾小平搞不清楚狀況，他到現在還以為我連戶籍都沒放棄，可是這樣一個造謠的壞人，我只不過說他是狗，他造謠給我造成那麼大的困擾，讓全部的輿論都說我，明明是他在造謠、睜眼說瞎話」、「我只希望上帝幫我主持公道」。

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