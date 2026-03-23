新北國中少女遭逼下跪霸凌、球棒敲頭 2施暴學姊及8圍觀學生送辦

新北市永和某國中一名少女遭學姊霸凌，甚至遭球棒重擊頭部，永和警分局接獲家長報案，將10名學生送辦。（資料照）

新北市永和某國中2名3年級少女，懷疑一名2年級學妹講壞話，雙方前晚逛樂華夜市時巧遇，2名學姊及其他8名同學，將該名學妹帶到一處空地，逼學妹下跪後，2名學姊對學妹拳打腳踢，甚至拿球棒重擊學妹頭部，過程影片還上傳至社群平台，永和警分局隔天接獲家長報案，陸續通知2名施暴少女、8名圍觀學生到案送辦。

Threads流傳的25秒霸凌影片顯示，被害A少女一開始跪在地上，被近10名男女團團圍住，其中B少女先對A少女呼巴掌，並嗆「我就想打妳怎樣」，另名C少女揮拳說「為什麼要說我壞話」，接著B少女又連續出腳踹A少女說「妳很可以是不是」，並持球棒連續敲打A少女頭部，眾人擔心事態擴大阻止說「不要敲頭」。

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網友看見影片後紛紛撻伐「球棒敲頭已經是殺人未遂了」、「這樣可以原諒可以教化嗎？」、「請教育部正視霸凌問題並積極處理」、「真的好心疼喔」、「要是我家小孩被這樣欺負還被拍下來，這幾個真的準備辦喪事了」、「希望有人可以「好好教育」這幾位霸凌者」，「超級噁心，學校好好處理啊」。

據知，被害少女當天頭部受到擦挫傷返家，家長隔天發現異狀得知此事後，氣得帶少女到醫院驗傷，並前往派出所提出告訴，指稱少女遭同校學姊要求下跪道歉及施暴，並將過程影片轉貼於Threads平台。

警方指出，獲報後積極偵辦並掌握涉案人等，分別於昨、今日通知10人到案說明，全案依少年事件處理法、傷害、恐嚇、妨害自由和公然侮辱等罪嫌移送少年法庭審理，同時聯繫學校系統通報教育局及校安通報，另網友轉傳影像部分已至刑事局系統通報Meta下架。

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