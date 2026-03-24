川普稱已和德黑蘭當局取得共識 伊朗官員接連否認與美談判

伊朗國會議長卡利巴夫否認伊朗有和美國談判。（法新社）

美國總統川普23日聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議題有共識，可能於5天內達成協議，不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）出面回應，否認與美國有任何談判。

綜合外媒報導，卡利巴夫於社群媒體X平台發文寫道：「沒有跟美國談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場，並擺脫美國及以色列深陷的泥淖。」卡利巴夫強調，伊朗民眾要求對「侵略者實施徹底且令其悔恨的懲罰」，全體官員將堅定支持最高領袖和人民，直至實現這項目標。

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此外，伊朗國家通訊社（IRNA）報導指出，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）表示，近日伊朗已通過「友好國家」收到美國轉達的訊息，轉達美國要求通過談話結束戰爭的請求，伊朗當局已根據「國家原則立場」作出適當回應。巴蓋伊也強調，伊朗沒有與美國進行任何會談，伊朗在荷姆茲海峽問題上的立場以及結束戰爭的先決條件，都和以前完全一樣。

儘管伊朗方面的說法與川普出現矛盾，川普23日在田納西州發表談話時，仍強調政府已和伊朗進行長時間談判，且他相信協議即將達成。川普聲稱：「他們想要和平，他們已經同意不會擁有核武，我們拭目以待。」

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